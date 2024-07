Vorschau und Livestream ADAC MX Masters in Tensfeld

Die ADAC MX Masters gehen am kommenden Wochenende in Tensfeld (Schleswig Holstein) in die zweite Saisonhälfte. Titelverteidiger und Tabellenführer Max Nagl (Honda) erwarten weitere starke Gegner aus den WM-Klassen.

Am kommenden Wochenende gehen die ADAC MX Masters in Tensfeld in ihre 5. Runde und damit in die zweite Saisonhälfte. Titelverteidiger Max Nagl (KMP Honda) hat in diesem Jahr eine glänzende Bilanz und scheint in seiner eigenen Liga zu fahren. Doch in Tensfeld wird er neben den bekannten Konkurrenten auch auf einen zusätzlichen Gegner treffen: Der Niederländer Roan van de Moosdijk wird in Schleswig Holstein sein Debüt auf der Kosak-KTM geben. Der 23-Jährige EMX250-Champion des Jahres 2019 startete in den vergangenen Jahren in der MX2-WM als Husqvarna-Werksfahrer und stieg in diesem Jahr in die MXGP ein, doch eine Knieverletzung vor Saisonbeginn bremste ihn ein. Nun ist der Niederländer wieder fit und will Schritt für Schritt wieder auf sein WM-Level zurückkehren.

Sowohl Nagl als auch van de Moosdijk gelten als ausgewiesene Sand-Spezialisten. In Tensfeld ist aber auch mit Vorjahressieger Maximilian Spies (Kosak KTM) zu rechnen, der im Sand stets besonders stark unterwegs ist. In der Meisterschaft führt Max Nagl die Tabelle mit einem Vorsprung von 90 Punkten an und wird bei maximal 75 zu vergebenden Punkten in jedem Falle Tabellenführer bleiben.

Meisterschaftsstand nach Runde 4 von 8:

1. Max Nagl (D), Honda, 291

2. Adam Sterry (GB) KTM, 201, (-90)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 200, (-91)

4. Jordi Tixier (F), Honda, 193, (-98)

5. Cornelius Toendel (N), KTM, 182, (-109)

6. Tom Koch (D), KTM, 164, (-127)

7. Jere Haavisto (FIN), KTM, 162, (-129)

8. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 128, (-163)

9. Noah Ludwig (D), KTM, 124, (-167)

10. Henry Jacobi (D), KTM, 122, (-169)

Neben dem ADAC MX Youngster Cup werden in Tensfeld die Motocross-Damen zum Finale der EMX Women erwartet. In der Serie sind viele deutsche Pilotinnen am Start.

Neben den Rennen gibt es in Tensfeld wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm. Kinder können an beiden Veranstaltungstagen auf dem Yamaha Quad- und PW-Parcours ihre Runden drehen. Am Samstagabend findet um 18:30 Uhr ein Pitbike-Rennen statt. Am Sonntag zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr werden Max Nagl, Adam Sterry, Maximilian Spies, Tom Koch und Jordi Tixier am ADAC MX Masters-Truck Autogramme geben. Zudem findet in der Mittagspause ein Showtraining der Nachwuchspiloten aus der ADAC MX Academy powered by KTM statt. Tickets für die Veranstaltung können online im Ticketshop des ADAC Schleswig-Holstein gekauft werden.

Alle Rennen aus Tensfeld werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt die Übertragung ab 13:50 Uhr, am Sonntag startet der Stream ab 10:30 Uhr.

Das digitale Programmheft sowie Zeitpläne und Starterlisten stehen unter adac.de/mx-masters zum Download zur Verfügung.