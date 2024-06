Doppelsieg für KMP Honda in Bielstein, Nagl dominiert

Doppelsieg für KMP Honda in Bielstein

Titelverteidiger Max Nagl (KMP Honda) gewann das Samstagsrennen der ADAC MX Masters auf dem Waldkurs von Bielstein vor seinem französischen Teamkollegen Jordi Tixier und dem Tschechen Jakub Teresak (Husqvarna).

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Titelverteidiger Max Nagl (KMP Honda) das Auftaktrennen zum vierten Lauf der ADAC MX Masters bei guten äußeren Bedingungen auf dem Waldkurs von Bielstein.

Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies, der am vergangenen Samstag in Maggiora nach Crash und inneren Blutungen per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste und bei dem ein Beckenbruch diagnostiziert wurde, trotzte seinen Problemen und lieferte auf Rang 8 eine Leistung ab, vor der man nur den Hut ziehen kann.

Für Erstaunen sorgte auch der Tscheche Jakub Teresak (Husqvarna), der hinter Nagl auf Rang 2 startete und erst nach der Hälfte des Rennens von Jordi Tixier (Honda) abfangen wurde, der von Rang 5 aus ins Rennen startete.

Blitzstarter Noah Ludwig (Sarholz KTM) kam diesmal nicht gut aus dem Startgatter und musste sich aus dem Mittelfeld nach vorne kämpfen. Der Sarholz-Pilot kam hinter Adam Sterry (KTM) auf Platz 5 ins Ziel. Der fünffache Masters-Champion Dennis Ullrich (Sarholz KTM) verpasste auf Rang 11 eine die Top-10-Platzierung.

Cornelius Toendel (Schmicker Racing KTM), der ebenfalls noch an den Nachwirkungen des Massencrashs von Maggiora laborierte, rangierte bis zur letzten Runde auf Platz 8 und fiel nach einem Fehler auf Rang 15 zurück. Kosak KTM Pilot Tom Koch lag in der Anfangsphase auf Platz 7, fiel aber aus und wurde nur auf Platz 40 gewertet.

ADAC MX Masters Bielstein, Samstag:



1. Max Nagl (D), Honda

2. Jordi Tixier (F), Honda

3. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna

4. Adam Sterry (GB), KTM

5. Noah Ludwig (D), KTM

6. Petr Polak (CZ), Yamaha

7. Lukas Platt (D), KTM

8. Maximilian Spies (D), KTM

9. Tim Koch (D), Husqvarna

10. Jere Haavisto (FIN), KTM

11. Dennis Ullrich (D), KTM

…

15. Cornelius Toendel (N), KTM

…

40. (DNF) Tom Koch (D), KTM

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Oriol Oliver (E), KTM

Das Auftaktrennen des ADAC MX Youngsters Cups gewann der französische WZ Racing KTM Pilot Maxime Grau vor dem Ungarn Bence Pergel. Pergel zog den Holeshot, aber Maxime Grau war ihm dicht auf den Fersen. Im Rennen hatte der Franzose einen kleinen Sturz, so dass Pergel erneut die Führung übernehmen konnte. Grau kam. Am Ende übernahm Grau wieder die Spitze vor Pergel und dem überraschend starken Tom Schröder (GASGAS), der vor Jan Krug (Husqvarna) ins Ziel kam.

ADAC Youngster Cup Bielstein, Samstag:



1. Maxime Grau (F), KTM

2. Bence Pergel (H), KTM

3. Tom Schröder (D), GASGAS

4. Jan Krug (D), Husqvarna

5. Nico Greutmann (CH), Husqvarna

6. Peter König (D), KTM

7. Valentin Kees (D), KTM

8. Martin Venhoda (CZ), GASGAS

9. Ryan Alexanderson (AUS), KTM

10. Bradley Mesters NL), KTM

11. Dave Kooiker (NL), KTM

…

20. Scott Smoulders (NL), Honda

...

30. Edvards Bidzans (LT), Honda