MX Masters in Bielstein: Vorschau und Livestreams

Am kommenden Wochenende findet auf dem legendären und spektakulären Waldkurs Bielstein Drabenderhöhe der 4. Lauf der ADAC MX Masters statt. Die Rennen aller Klassen werden im kostenlosen Livestream übertragen.

Nach Gewittern und Schauern am Freitag sind die Wetteraussichten für das bevorstehende Rennwochenende der ADAC MX Masters auf dem spektakulären Waldkurs Bielstein Drabenderhöhe ausgezeichnet. Am Samstag soll es zwar noch bewölkt bleiben, aber am Sonntag ist Sonnenschein bei nur noch leichter Bewölkung vorhergesagt. Bei Temperaturen bis 24 Grad wird es auch nicht zu heiß. Das sind perfekte Ausgangsbedingungen und wer die Drabenderhöhe noch nicht kennt, sollte sich also unbedingt auf den Weg machen, um das Spektakel live zu erleben.

Das Rennen in Bielstein markiert zugleich die Saisonhalbzeit der ADAC MX Masters. Der deutsche KMP Honda Pilot Max Nagl hat bislang alle drei Events für sich entscheiden können und führt die Serie mit einem soliden Vorsprung von 49 Punkten vor Maximilian Spies (KTM) an. Maximilian Spies wird allerdings nach seinem Crash beim WM-Lauf vor einer Woche in Maggiora und dem dabei aufgedeckten Beckenbruch leider nicht ins Geschehen eingreifen können.

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 8:



1. Max Nagl (D), Honda, 216

2. Maximilian Spies (D), KTM, 167, (-49)

3. Cornelius Toendel (N), KTM, 151, (-65)

4. Adam Sterry (GB) KTM, 145, (-71)

5. Tom Koch (D), KTM, 139, (-77)

6. Jordi Tixier (F), Honda, 135, (-81)

7. Henry Jacobi (D), KTM, 122, (-94)

8. Jere Haavisto (FIN), KTM, 113, (-103)

9. Noah Ludwig (D), KTM, 99, (-117)

10. Oriol Oliver (E), KTM, 82, (-134)

Im Youngster-Cup hat der Niederländer Dave Kooiker (KTM) die Führung übernommen, nachdem Bradley Mesters (KTM) in Vellahn durch seine Schulterverletzung eingebremst wurde. Außerdem sind in Bielstein noch die Nachwuchsfahrer des ADAC MX Junior Cups 85 am Start.

Youngster Cup Meisterschaftsstand nach 3 Events:



1. Dave Kooiker (NL), KTM, 179

2. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 156, (-23)

3. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 154, (-25)

4. Bradley Mesters NL), KTM, 133, (-46)

5. Bence Pergel (H), KTM, 129, (-50)

6. Maxime Grau (F), KTM, 120, (-59)

7. Peter König (D), KTM, 111, (-68)

8. Scott Smoulders (NL), Honda, 108, (-71)

9. Jan Krug (D), Husqvarna, 108, (-71)

10. Edvards Bidzans (LT), Honda, 97, (-82)

Der ADAC bietet auch diesmal wieder einen kostenlosen Livestream an. Am Samstag beginnt die Übertragung ab 13:35 Uhr und am Sonntag ab 10:30 Uhr. Neben den Liveübertragungen wird es wieder Hintergrundinformationen und interessante Gesprächspartner geben.