Max Nagl (Honda) siegt und bleibt das Maß der Dinge

Mit einem souveränen Dreifacherfolg gewann KMP-Honda-Pilot Max Nagl den 4. Lauf der ADAC MX Masters in Bielstein und setzte sich damit in der Meisterschaft weiter ab. Adam Sterry (KTM) rückte auf Tabellenplatz 2 vor.

KMP-Honda-Pilot Max Nagl gewann beim vierten Aufeinandertreffen der ADAC MX Masters auf dem Waldkurs Drabenderhöhe in Bielstein sämtliche Rennen, wurde damit Tagessieger und setzte sich nach der Hälfte der Meisterschaft weiter ab.

Nur im ersten Sonntagsrennen überließ er den Holeshot dem britischen Schmicker-Racing-Piloten Adam Sterry (KTM), doch bereits in der dritten Runde übernahm Nagl die Führung und kontrollierte das Rennen von der Spitze.

«Ich habe schnell gemerkt, dass Max hier nicht zu schlagen ist», gab der Brite zu Protokoll. «Ich habe mich mit Platz 2 zufriedengegeben.»

Nagls französischer KMP-Honda-Teamkollege Jordi Tixier haderte besonders im ersten Sonntagsrennen mit seinem Start und musste sich aus dem Mittelfeld nach vorne kämpfen. «Auf dieser Strecke ist das Überholen extrem schwierig. Mehr als Platz 7 war nach diesem Start nicht drin», erklärte der Franzose, der nach Rang 2 im dritten Rennen auf dem zweiten Podiumsplatz stand.

Eine beeindruckende Leistung zeigte Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies. Nur eine Woche nach seinem schweren Unfall in Maggiora, bei dem unter anderem ein älterer Beckenbruch diagnostiziert wurde, fuhr er in Bielstein mit einem 8-10-12-Ergebnis in die Top-10 der Gesamtwertung. In der Tabelle fiel der Brandenburger zwar auf den dritten Platz zurück, jedoch mit nur einem Punkt hinter Sterry konnte er seine Podiumschancen offen halten.

Eine bemerkenswerte Pace zeigte auch der fünffache frühere Champion Dennis Ullrich (Sarholz KTM), der den dritten Lauf auf Rang 3 beendete und den Tag mit einem 11-5-3-Ergebnis auf Platz 6 beenden konnte.

Für Tom Koch (Kosak KTM), der mit gesundheitlichen Problemen hadert, war der Tag in Bielstein auf den Rängen 8 und 9 am Sonntag eher Schadensbegrenzung. Noah Ludwig (Sarholz KTM), der am Samstag eine tolle Aufholjagd zeigte, stürzte im dritten Lauf und rettete auf Platz 20 noch einen Meisterschaftspunkt.

Das Fazit von Max Nagl war eindeutig: «Wir haben jetzt ein Setup, das auf allen Strecken gut funktioniert. Dafür gilt mein Dank an das Team, das wirklich einen Super-Job gemacht hat.» Angesprochen auf seine Dominanz in diesem Jahr erklärte er: «Es wird trotzdem nicht leichter, denn es wird ein Wendepunkt kommen, an dem es wieder schwieriger wird. Ich fühle mich zur Zeit sehr wohl, das Training läuft gut und diese Strecke mag ich sowieso sehr gern.»

ADAC MX Masters Bielstein:



1. Max Nagl (D), Honda, 1-1-1

2. Jordi Tixier (F), Honda, 2-7-2

3. Adam Sterry (GB), KTM, 4-2-5

4. Jere Haavisto (FIN), KTM, 10-3-4

5. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 3-9-6

6. Dennis Ullrich (D), KTM, 11-5-3

7. Petr Polak (CZ), Yamaha, 6-11-7

8. Lukas Platt (D), KTM, 7-6-11

9. Maximilian Spies (D), KTM, 8-10-12

10. Cornelius Toendel (N), KTM, 15-4-14

11. Tom Koch (D), KTM, 40-8-9

12. Noah Ludwig (D), KTM, 5-13-20

...

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Oriol Oliver (E), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 4 von 8:



1. Max Nagl (D), Honda, 291

2. Adam Sterry (GB) KTM, 201, (-90)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 200, (-91)

4. Jordi Tixier (F), Honda, 193, (-98)

5. Cornelius Toendel (N), KTM, 182, (-109)

6. Tom Koch (D), KTM, 164, (-127)

7. Jere Haavisto (FIN), KTM, 162, (-129)

8. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 128, (-163)

9. Noah Ludwig (D), KTM, 124, (-167)

10. Henry Jacobi (D), KTM, 122, (-169)

Mit Siegen in allen 3 Wertungsläufen gewann der französische WZ-Racing-Pilot Maxime Grau die Tageswertung vor Nico Greutmann (Husqvarna, 5-2-8) und dem niederländischen Tabellenführer Dave Kooiker (KTM), der seine Tabellenführung verteidigen konnte. Maxime Grau verbesserte sich im Tabellenranking von Platz 6 auf Rang 3. Nico Greutmann konnte auf Tabellenrang 2 seinen Rückstand von 23 auf 20 Punkte verkürzen.

ADAC Youngster Cup Bielstein:



1. Maxime Grau (F), KTM, 1-1-1

2. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 5-2-8

3. Dave Kooiker (NL), KTM, 11-5-2

4. Jan Krug (D), Husqvarna, 4-3-12

5. Valentin Kees (D), KTM, 7-4-9

6. Peter König (D), KTM, 6-11-4

7. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 9-6-5

8. Bradley Mesters (NL), KTM, 10-7-6

9. Liam Owens (AUS), Husqvarna, 14-10-3

10. Bence Pergel (H), KTM, 2-37-7

...

13. Tom Schröder (D), GASGAS, 3-19-33

…

23. Scott Smoulders (NL), Honda, 20-20-20

…

24. Edvards Bidzans (LT), Honda, 30-18-26

Meisterschaftsstand:



1. Dave Kooiker (NL), KTM, 227

2. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 207, (-20)

3. Maxime Grau (F), KTM, 195, (-32)

4. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 185, (-42)

5. Bradley Mesters NL), KTM, 173, (-54)

6. Bence Pergel (H), KTM, 165, (-62)

7. Jan Krug (D), Husqvarna, 155, (-72)

8. Peter König (D), KTM, 154, (-73)

9. Scott Smoulders (NL), Honda, 111, (-116)

10. Valentin Kees (D), KTM, 104, (-123)