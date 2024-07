Jeff Herlings (KTM): Start in Tensfeld gegen Max Nagl 12.07.2024 - 16:34 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Jeffrey Herlings startet in Tensfeld

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings wird am kommenden Wochenende zum 5. Lauf der ADAC MX Masters in Tensfeld starten. Der Niederländer befindet sich zur Zeit in Top-Form und gewann vor einer Woche in Lombok.