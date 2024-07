Jeffrey Herlings (KTM) dominiert in Tensfeld

Mit einem eindrucksvollen Start-Ziel-Sieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings das Samstagsrennen zum 5. Lauf der AdAC MX Masters in Tensfeld vor Tom Koch (KTM) und Brent van Doninck (Honda).

Samstagsrennen zum 5. Lauf der ADAC MX Masters im Sand von Tensfeld: Neben dem niederländischen WM-Star Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) hatte sich JM Honda Pilot Brent van Donninck kurzfristig für das Rennen angemeldet. Der Belgier hatte sich beim Saisonauftakt in Argentinien einen Oberschenkelbruch zugezogen.

Herlings dominierte das Qualifying, startete von der Pole-Position und kontrollierte danach das Rennen ungefährdet von der Spitze. Mit einem Vorsprung von über einer Minute gewann er das Samstagsrennen, doch hinter ihm ging es heftig zur Sache: Zunächst stürzte Tabellenführer Max Nagl (Honda), der nach mäßigem Start auf Rang 8 lag und in der 5. Runde auf Platz 13 zurückgefallen war. Danach konnte sich der Weilheimer wieder nach vorne in den Bereich der Top-10 kämpfen, rutschte aber über das Vorderrad weg und stürzte erneut. Dadurch fiel der Tabellenführer auf Platz 17 zurück und konnte in den verbleibenden 7 Runden nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Immerhin erreichte Nagl am Ende noch den 10. Platz.

Unter den Favoriten gab es zahlreiche weitere Stürze: Zunächst erwischte es Adam Sterry (KTM) auf Platz 4 in der dritten Runde. Jordi Tixier (Honda) kämpfte sich von Platz 8 bis auf Rang 2 nach vorne, stürzte aber in der letzten Runde und fiel auf Platz 7 zurück. Kevin Brumann (Husqvarna) fuhr von Platz 10 auf Rang 2 nach vorne und fiel nach seinem Crash in Runde 9 auf Rang 6 zurück. Der schweizerische Husqvarna-Pilot kam am Ende auf Platz 5 ins Ziel.

Eine bemerkenswert starke Leistung zeigte Brent van Doninck (Honda), der sich nach missglücktem Start von Platz 24 bis auf Rang 3 nach vorne kämpfte. Kosak-KTM-Debütant Roan van de Moosdijk kam ebenfalls nicht gut aus dem Startgatter heraus und beendete das Rennen auf dem 16. Platz.

ADAC MX Masters Tensfeld, Samstag:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Tom Koch (D), KTM

3. Brent van Doninck (B), Honda

4. Maximilian Spies (D), KTM

5. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

6. Cornelius Toendel (N), KTM

7. Jordi Tixier (F), Honda

8. Adam Sterry (GB), KTM

9. Jere Haavisto (FIN), KTM

10. Max Nagl (D), Honda

11. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna

12. Lukas Platt (D), KTM

…

16. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

...

18. Dennis Ullrich (D), KTM

…

33. (DNF) Noah Ludwig (D), KTM

...

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Oriol Oliver (E), KTM

Das Samstagsrennen des ADAC MX Youngster Cups gewann Nico Greutmann (Husqvarna) vor Bence Pergel (KTM) und Dave Kooiker (KTM).

ADAC Youngster Cup Tensfeld, Samstag:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna

2. Bence Pergel (H), KTM

3. Dave Kooiker (NL), KTM

4. Peter König (D), KTM

5. Maximilian Werner (D), Honda

6. Tom Schröder (D), GASGAS

7. Ryan Alexanderson (AUS), KTM

8. Nicolai Skovbjerg (DK), Yamaha

9. Junior Bal (B), Husqvarna

10. Bradley Mesters NL), KTM

11. Jan Krug (D), Husqvarna

…

17. Edvards Bidzans (LT), Honda

...

23. Maxime Grau (F), KTM

…

DNS: Scott Smoulders (NL), Honda