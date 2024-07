Nico Greutmann (Husqvarna): Sieg und Tabellenführung

Mit einem 1-1-11-Ergebnis gewann Nico Greutmann (Cat Moto Bauerschmidt Husqvarna) den 5. Lauf des ADAC MX Youngster Cups in Tensfeld und übernahm nach einem dramatischen 3. Lauf auch die Tabellenführung.

5. Lauf des ADAC MX Youngster Cups im Sand von Tensfeld: Bis zum entscheidenden dritten Wertungslauf am Sonntag lief für den deutsch-schweizerischen Husqvarna-Piloten Nico Greutmann alles nach Plan. Am Samstag war Greutmann mit einer kämpferisch starken Leistung mit überhitzter Hinterradbremse von Platz 10 aus nach vorn gefahren und schnappte sich in den letzten beiden Runden noch Youngsters-Tabellenführer Dave Kooiker (KTM) sowie den ungarischen Zweitaktpiloten Bence Pergel (KTM).

Im zweiten Rennen am Sonntag erwischte Greutmann einen guten Start hinter Maxime Grau (KTM), gegen den er sich in der 5. Runde durchsetzen und erneut gewinnen konnte. Nach dem Start zum dritten Rennen befand sich Greutmann nur im Mittelfeld, zeigte aber erneut eine kämpferisch starke Leistung und platzierte mehrere Überholmanöver. «Ich bin schon nicht gut aus dem Gate herausgekommen», erklärte Greutmann nach dem Rennen. «Nachdem ich meinen Rhythmus gefunden hatte, konnte ich mich wieder nach vorne kämpfen.»

In der 9. Runde schnappte sich Greutmann Scott Smoulders und Tabellenführer Dave Kooiker im Kampf um Platz 6 in einem Zuge. Kooiker konterte umgehend in der nachfolgenden Linkskehre, es kam zur Kollision, so dass beide Fahrer stürzten. In der Liveübertragung unter diesem Artikel ist der Zwischenfall bei 5:03 zu sehen.

Greutmann war schnell wieder auf seinem Motorrad und rettete Platz 11 über die Ziellinie. Kooiker musste nach dem Crash Schadensbegrenzung betreiben und fiel auf Platz 21 sogar aus den Punkterängen heraus. Kooiker, der die Youngsters-Tabelle vor dem Event in Tensfeld mit einem Vorsprung von 20 Punkten anführte, verlor in Tensfeld das Red Plate an Nico Greutmann, der mit einem 1-1-11-Ergebnis und einer Ausbeute von 60 Punkten auch den ersten Youngsters-Tagessieg seiner Karriere einfahren konnte. Sein Vorsprung gegenüber Dave Kooiker auf Platz 2 ist allerdings mit 6 Punkten äußerst knapp.

Am Ende des Tages freute sich der groß gewachsene Nico Greutmann riesig über seinen Erfolg: «Ich denke, das rote Nummernschild sieht an meiner Husqvarna sehr gut aus. Jetzt muss ich versuchen, das Red Plate so lange wie möglich zu halten - am besten bis zum Saisonende, aber das ist noch ein langer Weg.»

ADAC Youngster Cup Tensfeld:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 1-1-11

2. Bence Pergel (H), KTM, 2-8-4

3. Bradley Mesters NL), KTM, 10-3-3

4. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 12-5-2

5. Nicolai Skovbjerg (DK), Yamaha, 8-4-7

6. Maxime Grau (F), KTM, 23-9-1

7. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 7-2-25

8. Dave Kooiker (NL), KTM, 3-7-21

9. Scott Smoulders (NL), Honda, 18-6-6

10. Maximilian Werner (D), Honda, 5-30-8

11. Peter König (D), KTM, 4-12-36

...

15. Edvards Bidzans (LT), Honda, 17-24-10

Meisterschaftsstand ADAC MX Younster Cup:

1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 267 Punkte

2. Dave Kooiker (NL), KTM, 261, (-6)

3. Maxime Grau (F), KTM, 232, (-35)

4. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 232, (-35)

5. Bradley Mesters NL), KTM, 224, (-43)

6. Bence Pergel (H), KTM, 218, (-49)

7. Peter König (D), KTM, 181, (-86)

8. Jan Krug (D), Husqvarna, 181, (-86)

9. Scott Smoulders (NL), Honda, 144, (-123)

10. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 129, (-138)