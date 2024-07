Tensfeld: Lehrstunde von Jeffrey Herlings (KTM)

Mit überlegenen Siegen in allen 3 Wertungsläufen gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den 5. Lauf der ADAC MX Masters im Sand von Tensfeld. Max Nagl (Honda) konnte auf Platz 3 seine Tabellenführung ausbauen.

5. Lauf der ADAC MX Masters im Sand von Tensfeld: Nachdem Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings das Samstagsrennen mit über einer Minute Vorsprung gewonnen hatte, setzte der Niederländer seine Machtdemonstration in beiden Sonntagsrennen fort und gewann beide Wertungsläufe mit einer dominanten Vorstellung souverän. Allein seine Starts verliefen nicht optimal: «Ich bin es nicht mehr gewohnt, ohne die Gitter zu starten», erklärte 'The Bullet'. «Das Motor-Mapping ist auf die Startsituation in der WM eingestellt und funktioniert auf dem losen Untergrund natürlich nicht. Aber ich konnte mich in beiden Rennen schnell nach vorne kämpfen.»

Im ersten Sonntagsrennen fuhr er einen Vorsprung von 58 Sekunden vor dem Rest des Feldes heraus und überrundete alle Fahrer einschließlich Platz 9 (Cornelius Toendel). Im zweiten Rennen betrug die Lücke zum Zweiten, 1:18 Minuten und er überrundete alle Fahrer bis einschließlich Platz 8 (Lukas Platt).

Für Tabellenführer Max Nagl (KMP Honda) begann das Rennwochenende in Tensfeld schwierig: «Zuerst hatte sich ein Stein im Antrieb verklemmt», erklärte Nagl. «Ich bin mit einem falschen Setup ins Rennen gegangen, was mein eigener Fehler war. Aber man gewinnt eine Meisterschaft nicht an seinen guten Tagen, sondern an den schlechten. Ich habe gestern versucht, das Maximum herauszuholen. Am Sonntag lief es dann wesentlich besser.»

Im ersten Sonntagsrennen lieferte sich Nagl ein Duell mit Maximilian Spies um Platz 2 hinter Herlings. Zunächst war Spies mit viel Einsatz nach vorne gefahren und hatte sich gegen Nagl durchgesetzt, doch der Tabellenführer ließ sich nicht abschütteln und überholte den Brandenburger nach der Hälfte des Rennens und wurde Zweiter.

Spies befand sich vor dem entscheidenden dritten Lauf noch auf Podiumskurs, doch nach dem Start tauchte er nur im Mittelfeld auf und fiel danach Runde um Runde weiter zurück, was bereits einen technischen Defekt vermuten ließ. Nach 5 Runden musste Spies endgültig passen und die Box ansteuern. Offenbar handelte es sich um ein Problem des hinteren Stoßdämpfers, das ihn zur Aufgabe zwang. Trotz des Ausfalls konnte sich Spies aber nach den Plätzen 4 und 3 in den ersten beiden Wertungsläufen in der Tabelle verbessern, denn für den bisherigen Zweiten, Adam Sterry, lief es in Tensfeld mit den Plätzen 8, 14 und 7 in der Summe auch nicht besser.

Hinter Überflieger Jeffrey Herlings war es im entscheidenden dritten Rennen erneut Max Nagl, der nach über einer Minute als Zweiter die Ziellinie überquerte. Mit einem 10-2-2-Ergebnis schaffte es der Tabellenführer nicht nur auf den dritten Podiumsrang, sondern er konnte seine Führung in der Meisterschaft in Tensfeld von 90 auf 108 Punkte ausbauen. Mit diesem Polster wird er also in jedem Falle auch nach dem nächsten Event am 3.-4. August in Gaildorf weiterhin Inhaber des Red Plates bleiben.

Der belgische Gaststarter Brent van Doninck (JM Honda) erwischte keine guten Starts, fuhr aber in allen Rennen aus dem Mittelfeld heraus weit nach vorne. Mit einem 3-4-3-Ergebnis stand der WM-Starter auf dem zweiten Podiumsplatz. Van Doninck betrachtete das Rennen als Standortbestimmung nach seiner Verletzungspause infolge eines beim Saisonauftakt in Argentinien zugezogenen Oberschenkelbruchs. «Mein Bein ist noch immer sehr schwach», erklärte der Belgier. «Ich will in der kommenden Woche in Loket wieder zur WM starten und testen, ob ich unter realen Bedingungen über die Renndistanz komme.»

Etwas unter dem Radar der Ereignisse wurde Kosak-KTM-Pilot Tom Koch am Ende des Tages mit einem soliden 2-6-5-Ergebnis Vierter der Gesamtwertung, nachdem der Thüringer zuletzt durch gesundheitliche Probleme eingebremst wurde.

ADAC MX Masters Tensfeld:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1-1

2. Brent van Doninck (B), Honda, 3-4-3

3. Max Nagl (D), Honda, 10-2-2

4. Tom Koch (D), KTM, 2-6-5

5. Jere Haavisto (FIN), KTM, 9-5-4

6. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 5-10-6

7. Maximilian Spies (D), KTM, 4-3-32 (DNF)

8. Cornelius Toendel (N), KTM, 6-9-11

9. Lukas Platt (D), KTM, 12-7-8

10. Adam Sterry (GB), KTM, 8-14-7

11. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 11-15-9

12. Dennis Ullrich (D), KTM, 18-8-18

13. Tim Koch (D), Husqvarna, 15-21-10

...

17. Jordi Tixier (F), Honda, 7-DNS

18. Noah Ludwig (D), KTM, 33-19-13

…

23. Mark Scheu (D), Husqvarna, 17-20-27

24. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 16-38-28

...

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Oriol Oliver (E), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 8:



1. Max Nagl (D), Honda, 346 Punkte

2. Maximilian Spies (D), KTM, 238, (-108)

3. Adam Sterry (GB) KTM, 235, (-111)

4. Cornelius Toendel (N), KTM, 219, (-127)

5. Tom Koch (D), KTM, 217, (-129)

6. Jere Haavisto (FIN), KTM, 208, (-138)

7. Jordi Tixier (F), Honda, 207, (-139)

8. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 156, (-190)

9. Lukas Platt (D), KTM, 141, (-205)

10. Noah Ludwig (D), KTM, 134, (-212)