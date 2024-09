Max Nagl (Honda) gewinnt und die Würfel sind gefallen

Mit einem 4-1-1-Ergebnis gewann Max Nagl (KMP Honda) das Saisonfinale der ADAC MX Masters in Holzgerlingen und nutzte dieses Rennen als Vorbereitung für das MXoN, wo er in der Open-Klasse antreten wird.

Finale der ADAC MX Masters in Holzgerlingen: Die herrliche Naturstrecke präsentierte sich bei spätsommerlichen Temperaturen und einer begeisterten und begeisternden Zuschauerkulisse von ihrer besten Seite. Max Nagl (KMP Honda) stand zwar schon als Gesamtsieger fest, aber der Kampf um die Podiumsränge blieb weiterhin spannend und wurde erst im letzten Rennen entschieden.

Nachdem Jordi Tixier (Honda) das Auftaktrennen am Samstag gewonnen hatte, dominierte Max Nagl (Honda) das erste Sonntagsrennen mit einem Start-Ziel-Sieg vor Jordi Tixier und Tom Koch (KTM). «Es gab keine Stallorder», erklärte Nagl nach dem Rennen. «Somit konnte ich frei fahren und vorne bleiben.»

Im dritten Lauf musste die Entscheidung zwischen Koch und Tixier im Kampf um Platz 2 fallen, aber den Holeshot zog diesmal Lokalmatador Dennis Ullrich (Sarholz KTM), der das Rennen danach 10 Runden lang anführte, bevor Max Nagl näherrückte und drei Runden vor Ultimo die Führung übernahm.

Das Duell zwischen 'ToKo' und Tixier konnte am Ende der Thüringer für sich entscheiden. Zwar erwischte Tom keinen guten Start und musste sich von Platz 7 aus nach vorne kämpfen, aber in der zweiten Rennhälfte setzte er sich schließlich gegen den Franzosen durch. Platz 7 reichte für den dritten Tagesrang und, noch wichtiger, den Vizemeistertitel.

Jordi Tixier wurde im dritten Rennen Achter und stand mit einem 1-2-8-Resultat auf dem zweiten Podiumsrang. Aber mit seiner Leistung war er unzufrieden: «Ich möchte mich bei meinem Team entschuldigen», erklärte er nach dem Rennen. «Ich hatte in dieser Saison 3 Ausfälle und zwei heftige Stürze. Es war also eine harte Saison, deshalb geht der zweite Platz der Tageswertung und der dritte Gesamtrang am Ende auch in Ordnung.»

Lokalmatador Dennis Ullrich (KTM) beendete die Saison mit einem 5-12-2-Ergebnis mit einer persönlichen Jahresbestleistung. Maximilian Spies (KTM) wurde mit einem 6-10-6-Ergebnis Sechster und beendet die Meisterschaft auf Platz 4.

Sieger Max Nagl, der sich am Sonntag mit zwei Laufsiegen schadlos hielt, betrachtete das Rennen auch als Vorbereitung für das Motocross der Nationen in Matterley Basin in zwei Wochen. «Wir konnten uns in diesem Jahr wieder steigern», erklärte er nach dem Rennen. «Wir haben am Motorrad gearbeitet und gemeinsam mit dem Team konnten wir uns Stück für Stück verbessern. In diesem Jahr haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Zu Saisonbeginn wollte ich einen möglichst großen Vorsprung herausfahren, um ein Polster zu haben, weil die Kurve nicht immer nur nach oben zeigt. Es gibt immer einen Absacker. Zum Schluss der Saison war ich auch häufig müde und brauchte viel Regeneration. Diese Rennen haben wir nun als Test genutzt und haben verschiedene Motorräder ausprobiert. Ich bin auch unterschiedliche Motorenkonfigurationen gefahren, denn die Nations stehen an. Ich bin dafür sehr motiviert. Wir wollen dort für Team Deutschland wirklich Alles geben und haben heute einige Sachen herausgefunden, die wir noch verbessern können. Es war ein richtig guter Tag und mit dem Sieg im Finale war es ein guter Saisonabschluss. Der letzte Lauf war aber wirklich schwer, weil Dennis [Ullrich] wieder einen guten Start hatte und fast über die gesamte Renndistanz richtig gepusht hat. Es war hart, ihn einzuholen, aber am Ende hat es geklappt.»

Tom Koch freute sich über den zweiten Rang in der Gesamtwertung: «Es war mein Ziel fürs Wochenende, den Vizemeistertitel zu holen. In den letzten Wochen hatte ich einige gesundheitliche Probleme, deswegen war die Vorbereitung nicht optimal. Aber ich habe Alles gegeben und das hat sich ausgezahlt.»

ADAC MX Masters Holzgerlingen:



1. Max Nagl (D), Honda, 4-1-1

2. Jordi Tixier (F), Honda, 1-2-8

3. Tom Koch (D), KTM, 2-3-7

4. Marcel Stauffer (A), KTM, 3-6-5

5. Dennis Ullrich (D), KTM, 5-12-2

6. Maximilian Spies (D), KTM, 6-10-6

7. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 19-5-3

8. Noah Ludwig (D), KTM, 26-4-4

9. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 8-11-9

10. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 14-9-13

11. Boris Maillard (F), Suzuki, 7-37-10

12. Tim Koch (D), Husqvarna, 12-15-11

13. Mark Scheu (D), Husqvarna, 17-8-15

14. Nico Koch (D), GASGAS, 11-18-12

15. Henry Jacobi (D), KTM, 38-7-16

Meisterschafts-Endstand nach Runde 8 von 8:



1. Max Nagl (D), Honda, 528 Punkte

2. Tom Koch (D), KTM, 388, (-140)

3. Jordi Tixier (F), Honda, 380, (-148)

4. Maximilian Spies (D), KTM, 363, (-165)

5. Adam Sterry (GB) KTM, 304, (-224)

6. Cornelius Toendel (N), KTM, 289, (-239)

7. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 270, (-258)

8. Jere Haavisto (FIN), KTM, 257, (-271)

9. Henry Jacobi (D), KTM, 222 (-306)

10. Noah Ludwig (D), KTM, 219, (-309)