Nico Greutmann (Husqvarna): Tagessieger als Champion

Alexanderson geht im dritten Lauf an Greutmann vorbei in Führung

Mit einem 1-1-2-Ergebnis gewann der frisch gekürte Youngsters-Champion Nico Greutmann (Husqvarna) das Finale des ADAC MX Youngsters Cups in Holzgerlingen vor Ryan Alexanderson (KTM) und Jaroslav Katrinak (GASGAS).

Nico Greutmann (Husqvarna) hatte mit seinem Laufsieg am Samstag bereits den Youngsters-Titel in trockenen Tüchern und konnte die beiden Sonntagsrennen vermeintlich ohne Druck angehen, doch beim Siegerinterview gab er zu, dass er nach Holzgerlingen kam, um möglichst alle drei Läufe zu gewinnen. Dieser Plan schien zunächst aufzugehen, denn bereits das erste Sonntagsrennen konnte er nach einer kämpferisch starken Leistung gewinnen.

Leon Rudolph (Husqvarna) zog den Holeshot und führte das Rennen drei Runden lang an, während sich Nico Greutmann# von Platz 4 aus nach vorn arbeiten musste. Rudolph stürzte in einer Rechtskehre und fiel auf P14 zurück. In der zweiten Hälfte des Rennens entbrannte ein heißes Duell zwischen Greutmann und dem führenden Bradley Mesters. In einer Rechtskurve kam es zur Kollision, nachdem sich beide Kampfhähne die selbe Spurrinne ausgesucht hatten. Mesters ging über den Lenker zu Boden, fiel auf Rang 6 zurück und konnte sich bis zum Ende noch auf P5 vorkämpfen. Greutmann konnte weiterfahren und den Lauf gewinnen.

Zweitaktpilot Bence Pergel (KTM), bei dem es noch um Rang 2 in der Meisterschaft ging, rangierte bis zur Hälfte des Rennens auf Platz 7, fiel dann aber (vermutlich nach Sturz) aus und konnte zum dritten Rennen nicht antreten. Damit war der Weg für Bradley Mesters frei, der am Ende mit einem 5-6-4-Ergebnis den zweiten Platz in der Gesamtwertung des Youngsters-Cups erreichte. Constantin Piller (Yamaha), der am Samstag wegen eines Technikdefekts ausgefallen war, beendete den zweiten Lauf mit 3 Sekunden Rückstand zu Greutmann auf Platz 3.

Im zweiten Sonntagsrennen kam es zum Showdown zwischen dem frisch gekürten Champion Greutmann und dem Australier Ryan Alexanderson (KTM). Nico Greutmann zog den Holeshot und führte den dritten Lauf zwei Runden lang an, bevor Ryan Alexanderson am Champion vorbeigehen konnte. «Ich habe einfach keinen guten Flow gefunden», erklärte Greutmann später. «Nachdem Alexanderson mich überholt hatte, ging es wieder besser. Ich habe alles versucht, wieder an ihm vorbeizukommen, aber das hat leider nicht geklappt und so musste ich mich mit Rang 2 zufrieden geben.»

Mit einem 1-1-2-Ergebnis wurde Greutmann am Ende des Tages Tagessieger vor Ryan Alexanderson (KTM) und dem Slowaken Jaroslav Katrinak, der die Saison mit seinem ersten Youngsters-Podium abschliessen konnte. Mesters wurde Meisterschafts-Zweiter vor dem glücklosen Bence Pergel (KTM).

ADAC MX Youngster Cup Holzgerlingen:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 1-1-2

2. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 3-4-1

3. Jaroslav Katrinak (SK), GASGAS, 2-3-3

4. Bradley Mesters (NL), KTM, 5-6-4

5. Magnus Gregersen (DK), Husqvarna, 9-11-6

6. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 7-8-11

7. Constantin Piller (D), Yamaha, 35-2-7

8. Morgan Benati (I), Kawasaki, 4-5-22

9. Sebastian Leok (EST), Husqvarna, 15-9-8

10. Petr Rathousky (CZ), KTM, 21-12-5

...

17. Bence Pergel (H), KTM, 6-38-DNS

18. Peter König (D), KTM, 8-2024

Meisterschafts-Endstand nach Event 8 von 8:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 466 Punkte

2. Bradley Mesters NL), KTM, 365, (-101)

3. Bence Pergel (H), KTM, 353, (-113)

4. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 283, (-183)

5. Peter König (D), KTM, 280, (-186)

6. Dave Kooiker (NL), KTM, 275, (-191)

7. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 253, (-213)

8. Maxime Grau (F), KTM, 232, (-234)

9. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 223, (-243)

10. Jan Krug (D), Husqvarna, 203, (-263)