Henry Jacobi (KTM) beendet mit 27 seine Karriere

Das Finale der ADAC MX Masters in Holzgerlingen wird das letzte Rennen in der Karriere von Henry Jacobi sein, denn der Thüringer will den Helm an den Nagel hängen und sich in der Firma seiner Eltern einbringen.

Das heute in Holzgerlingen stattfindende Finale der ADAC MX Masters wird das letzte Rennen in der Karriere von Henry Jacobi sein. Der Thüringer zeigte schon als Kind Talent und wurde im Jahre 2010 Junioren-Weltmeister der 85er Klasse. In dieser Zeit galt er neben Ken Roczen als das hoffnungsvollste deutsche Talent. Jacobi stieg schnell in die MX2-WM auf. Dort konnte er drei Podiumsplatzierungen herausfahren. Jacobi war mehrfach Teil der deutschen Nationalmannschaft beim Motocross der Nationen.

In der MXGP Premiumklasse holte er zwei Top-5 Resultate und zeigte auch in diesem Jahr beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel, dass er den Speed der Top-WM-Piloten hat. Mit seiner Teilnahme an zwei Läufen der US Nationals erfüllte sich der Thüringer in diesem Jahr einen lang gehegten Traum.

Henry Jacobi wurde aber auch immer wieder durch zahlreiche, teils schwere Verletzungen zurückgeworfen. So erlitt er im zweiten Lauf des Deutschland-Grands-Prix im Talkessel schwere Gesichts- und Kieferverletzungen, die er monatelang auskurieren musste. «Dieser Schritt war lange vorbereitet», meinte der Thüringer, der sich in seinem emotionalen Abschiedsvideo bei seinen Fans und Sponsoren bedankte.

Henry Jacobi wird am 29. Oktober 28 Jahre alt. Nach seinem Karriereende will er sich in die Firma seiner Eltern einbringen. Seit Beginn seiner sportlichen Laufbahn war Henry Jacobi übrigens Mitglied im MSC Teutschenthal. Wir wünschen Henry Jacobi von dieser Stelle aus für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.