Holzgerlingen: Jordi Tixier (Honda) geht in Führung

Jordi Tixier gewann das Samstagsrennen in Holzgerlingen

Nach dem Start kam es zu einem Crash, in den mehrere Fahrer verwickelt waren

Der französische KMP-Honda-Pilot Jordi Tixier gewann das Samstagsrennen der ADAC MX Masters beim Saisonfinale in Holzgerlingen vor Tom Koch (KTM), Gaststarter Marcel Stauffer (KTM) und Max Nagl (Honda).

Jordi Tixier (KMP Honda) brannte am Vormittag die schnellste Rundenzeit in den Boden und startete von der Pole-Position. Der erste Lauf der Masters-Klasse begann aber mit einem Massencrash, in den die beiden Sarholz-KTM-Piloten Henry Jacobi, Noah Ludwig sowie Roan van de Moosdijk (KTM), Cornelius Toendel (KTM) und einige weitere Fahrer verwickelt waren. Für Jacobi und Toendel war nach diesem Zwischenfall das Rennen bereits beendet.

Tom Koch (Kosak KTM) zog den Holeshot vor Dennis Ullrich (Sarholz KTM) und Jordi Tixier (KMP Honda). Bis zur Hälfte des Rennens kontrollierte 'ToKo' das Rennen von der Spitze, doch Tixier konnte einen kleinen Fehler des Thüringers sofort nutzen, um seinerseits die Führung zu übernehmen. Tom Koch wurde am Ende mit einem Rückstand von 5 Sekunden Zweiter vor dem österreichischen Gaststarter Marcel Stauffer (KTM) und Max Nagl (Honda).

Max Nagl, der schon vor dem Saisonfinale in Holzgerlingen als Champion feststand, startete im Bereich der Top-8 ins Rennen und kämpfte sich mit einer starken Aufholjagd noch auf den 4. Platz nach vorne. Am Ende setzte er sich gegen Dennis Ullrich (KTM) durch, der auf seiner Heimstrecke am Ende auf Platz 5 eine bemerkenswert starke Leistung ablieferte.

ADAC MX Masters Holzgerlingen, Samstag:



1. Jordi Tixier (F), Honda

2. Tom Koch (D), KTM

3. Marcel Stauffer (A), KTM

4. Max Nagl (D), Honda

5. Dennis Ullrich (D), KTM

6. Maximilian Spies (D), KTM

7. Boris Maillard (F), Suzuki

8. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

9. Lukas Platt (D), KTM

10. Loris Freiding (CH), Husqvarna

11. Nico Koch (D), GASGAS

12. Tim Koch (D), Husqvarna

13. Jere Haavisto (FIN), KTM

14. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna

…

17. Mark Scheu (D), Husqvarna

18. Tanel Leok (EST), Husqvarna

19. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

…

26. Noah Ludwig (D), KTM

…

35. (DNF) Cato Nickel (D), Husqvarna

...

38. (DNF) Henry Jacobi (D), KTM

39. (DNF) Cornelius Toendel (N), KTM