Max Nagl (Triumph) gewinnt in Loket

Max Nagl (#12) gewann in Loket beide Läufe

Eine Woche vor dem Start der ADAC MX Masters in Drehna startete Max Nagl mit der neuen Triumph TF450 beim Saisonauftakt der offenen tschechischen Motocross-Meisterschaften in Loket und gewann beide Läufe.

Die nahe der deutsch-tschechischen Grenze gelegene Oldschool-Strecke in Loket ist seit Jahren fester Bestandteil des WM-Kalenders und auch immer wieder Anziehungspunkt vieler deutscher Fans. Am Osterwochenende fand auf der hügeligen Hartbodenstrecke der Auftakt der offenen tschechischen Motocross-Meisterschaften statt.

Am Start war Max Nagl, der in diesem Jahr auf die neue Triumph TF450 umgestiegen ist. Der amtierende ADAC MX Masters-Champion wird auch die Masters auf dem neu entwickelten Bike absolvieren.

Der Saisonauftakt der ADAC MX Masters findet am kommenden Wochenende (26.-27. April) in Drehna statt. Vor seinem Masters-Debüt stellte sich Max Nagl in Loket der tschechischen Konkurrenz.

Nagl gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 14,7 Sekunden vor Jakub Teresak. Im zweiten Lauf nahm er Teresak eine halbe Minute ab. «Die Strecke kenne ich ja aus meiner Grand-Prix-Zeit sehr gut und ich mochte den Kurs immer sehr gerne», erklärte Max Nagl. «Das Motorrad hat perfekt funktioniert und der Tag hat wirklich Spaß gemacht. Ich konnte beide MX1-Rnnen gewinnen und freue mich nun auf den Start der ADAC MX Masters in Drehna.»

Ergebnis tschechische Meisterschaften Loket MX1:



1. Max Nagl (D), Triumph, 1-1

2. Jakub Teresak (CZ), Honda, 2-2

3. Tomas Kohut (SK), KTM,3-3

4. Adam Dusek (CZ), KTM, 6-4