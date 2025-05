Roan van de Moosdijk (KTM): Möglichen Sieg verspielt

Nachdem der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk in der ersten Runde des dritten Laufs seinen Motor abwürgte, musste er mit verbogenem Lenker eine Aufholjagd starten.

Der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk wusste auf dem Podium von Mölln nicht so recht, ob er sich freuen oder ärgern sollte. Grund zur Freude wäre sein erster Laufsieg in der international stark besetzten Masters-Klasse gewesen. Grund zum Ärgern war sein Fehler im dritten Lauf, der ihm den möglichen Gesamtsieg kostete. Nach Rang 3 am Samstag und dem Laufsieg am Sonntag standen seine Chancen gut.

In der Startrunde des dritten Laufs würgte er beim Bremsen seinen Motor ab, so dass ein nachfolgender Fahrer mit ihm kollidierte und ihn zu Fall brachte. Vom Ende des Feldes musste er mit verbogenem Lenker eine Aufholjagd starten, die ihm Platz 8 einbrachte.

«Nach zwei guten Rennen habe ich den möglichen Gesamtsieg leider im dritten Rennen verspielt», erklärte van de Moosdijk. «Trotzdem bin ich glücklich, auf dem Podium zu stehen und in der Meisterschaft gut platziert zu sein.»

In der Meisterschaft rangiert der 24-Jährige nach 2 von 8 Events hinter Max Nagl (Triumph) und Maximilian Spies (Becker Racing KTM) auf Rang 3.

Ergebnis ADAC MX Masters Mölln:



1. Noah Ludwig (D), KTM, 4-2-2

2. Max Nagl (D), Triumph, 5-4-1

3. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 3-1-8

4. Maximilian Spies (D), KTM, 1-10-3

5. Jakub Teresak (CZ), Honda, 2-6-7

6. Mike Gwerder (CH), KTM, 8-15-4

7. Emil Weckman (F), Yamaha, 13-8-6

8. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 6-11-12

9. Milko Potisek (F), Yamaha, 10-5-14

10. Nico Koch (D), KTM, 7-21-5

Tabellenstand nach Runde 2.



1. Max Nagl (D), Triumph, 131 Punkte

2. Maximilian Spies (D), KTM, 116, (-15)

3. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 112, (-19)

4. Noah Ludwig (D), KTM, 94, (-37)

5. Jakub Teresak (CZ), Honda, 83, (-48)

6. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 82, (-49)

7. Mike Gwerder (CH), KTM, 77, (-54)

8. Nico Koch (D), KTM, 72, (-59)

9. Milko Potisek (F), Yamaha, 69, (-62)

10. Jere Haavisto (F), KTM, 66, (-65)