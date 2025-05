Samstagsrennen in Mölln: Max Spies (KTM) liegt vorn

Der brandenburgische Becker Racing KTM-Pilot Maximilian Spies gewann das Samstagsrennen zum zweiten Lauf der ADAC MX Masters in Mölln. Tabellenführer Max Nagl (Triumph) erwischte keinen guten Start und musste kämpfen.

Der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk brannte am Vormittag die schnellste Rundenzeit in den Boden und startete von der Pole-Position in den ersten Wertungslauf am Samstag in Mölln, zweiter Lauf der ADAC MX Masters 2025. Blitzstarter Noah Ludwig (Sarholz KTM) zog den Holeshot zum ersten Wertungslauf. Bereits in der zweiten Runde übernahm aber der hoch motiviert agierende Maximilian Spies (Becker Racing KTM) die Führung, Ludwig konterte, aber Spies konnte sich schließlich durchsetzen, blieb fehlerfrei und gewann das Samstagsrennen souverän.

Tabellenführer und Titelverteidiger Max Nagl (Triumph) erwischte keinen guten Start und wurde danach auch noch von von einem Startcrash aufgehalten. #Marcel Stauffer (KTM) stürzte in der zweiten Kurve über das Vorderrad und löste damit eine Kettenreaktion aus, in die auch Cato Nickel (Husqvarna) verwickelt wurde.

Aus dem Mittelfeld heraus kämpfte sich Nagl nach vorne. Maximilian Spies gewann am Ende mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden vor dem gut aufgelegten KMP-Honda-Piloten Jakub Teresak, der am Ende dem Druck von Roan van de Moosdijk standhalten konnte. Noah Ludwig beendete das Rennen auf Platz 4 und musste sich am Ende gegen den immer näher rückenden Max Nagl (Triumph) wehren. Nagl brauchte einige Runden, um seinen Rhythmus zu finden, spielte aber am Ende seine gesamte Erfahrung und Kondition aus und beendete das Rennen auf Platz 5.

Ergebnis ADAC MX Masters Mölln, Lauf 1:



1. Maximilian Spies (D), KTM

2. Jakub Teresak (CZ), Honda

3. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

4. Noah Ludwig (D), KTM

5. Max Nagl (D), Triumph

6. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha

7. Nico Koch (D), KTM

8. Mike Gwerder (CH), KTM

9. Tomas Kohut (SK), KTM

10. Milko Potisek (F), Yamaha

11. Cato Nickel (D), Husqvarna

12. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

20. Marcel Stauffer (A), KTM