Mads Fredsoe (Husqvarna) gewinnt in Mölln

Nach einer Disqualifikation von Quentin Marc Prugnieres (KTM) im zweiten Lauf wurden die Karten neu gemischt. Mads Fredsoe (Husqvarna) gewann mit einem 2-1-3-Ergebnis vor Maxime Grau und Bradley Mesters (beide KTM).

2. Lauf des ADAC MX Youngster Cups in Mölln: Am Ende setzte sich mit dem Dänen Mads Fredsoe der konstanteste Fahrer der U21-Klasse durch. Mit einem 2-1-3-Resultat gewann der Cat Moto Bauerschmidt Husqvarna-Pilot die Tageswertung.

Der als Tabellenführer angereiste Sarholz-Husqvarna-Pilot Lyonel Reichl, der im Samstagsrennen nach Sturz ausfiel, stürzte in der 9. Runde des dritten Wertungsrennens in Führung liegend und fiel auf Platz 5 zurück. In der Gesamtwertung erreichte der Liechtensteiner diesmal nur Rang 10.

Titelverteidiger Nico Greutmann (Husqvarna) lieferte sich im zweiten Wertungslauf ein hartes Duell gegen Quentin Marc Prugnieres um Platz 3. Kurz vor Rennende attackierte Greutmann den Franzosen und ging mit einem harten Manöver nach der Boxengasse an Prugnieres vorbei. Dieser konterte umgehend in der folgenden Kurve, schmiss Greutmann die Tür zu, so dass er über den Erdwall der Streckenbegrenzung abflog und ausfiel. Prugnieres kam auf Platz 3 ins Ziel. Die Rennleitung sah in diesem Manöver unsportliches Verhalten und disqualifizierte Prugnieres. Auch Greutmann, der allerdings nach seinem Sturz ohnehin ausgefallen war und einige Zeit brauchte, bis er wieder auf die Beine kam, wurde wegen seiner Aktion gegen Prugnieres verwarnt.

Damit verlor Prugnieres seine Chance auf den Tagessieg. Immerhin führt aber Prugnieres nach dem zweiten Meisterschaftslauf die Tabelle mit einem knappen Vorsprung von einem Punkt gegenüber dem Sieger des dritten Lauf, Maxime Grau an.

Tagessieger Mads Fredsoe rangiert in der Tabelle auf Platz 9. Der Däne hatte den Saisonauftakt in Drehna wegen eines Handgelenkbruchs verpasst. «Ich bin selbst etwas überrascht, dass es nach meiner Verletzungspause schon zu einem Lauf- und Tagessieg gereicht hat», erklärte der Sieger auf dem Podium.

Ergebnis MX Youngster Cup Mölln:



1. Mads Fredsoe (DK), Husqvarna, 2-1-3

2. Maxime Grau (F), KTM, 9-2-1

3. Bradley Mesters (NL), KTM, 3-2-15

4. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 1-DNF-2

5. Manuel Carreras (E), Honda, 8-7-6

6. Liam Owens (AUS), Husqvarna, 5-4-13

7. Nicolai Skovbjerg (DK), 15-10-4

8. Eric Rakow (D), KTM, 17-6-7

9. Valentin Kees (D), KTM, 10-9-11

10. Lyonel Reichl (L), Husqvarna, 37-5-5

...

13. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 6-DNF-9

Meisterschaftsstand nach Runde 2:



1. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 97 Punkte

2. Maxime Grau (F), KTM, 96, (-1)

3. Lyonel Reichl (L), Husqvarna, 86, (-11)

4. Maximilian Ernecker (A), KTM, 83, (-14)