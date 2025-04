Max Nagl: Triumphaler Sieg im 3. Gang in Drehna

Mit einem 1-1-2-Ergebnis gewann Titelverteidiger Max Nagl auf der neuen Triumph TF 450 den Saisonauftakt der ADAC MX Masters in Drehna vor Lokalmatador Maximilian Spies (KTM) und Roan van de Moosdijk (KTM).

Den Start zum ersten Sonntagsrennen gewann Jörgen Matthias Talviku (Yamaha) vor Samstags-Sieger Max Nagl (Triumph). In der ersten Kurve kam es zur Berührung zwischen Nagl und Talviku, die aber zum Glück keine Folgen hatte. Der Titelverteidiger blieb 3 Runden lang im Windschatten des Esten, bevor er erneut die Führung übernahm und das Rennen mit einer souveränen Leistung und einem Vorsprung von 7,6 Sekunden gewinnen konnte. «In den letzten Runden habe ich mit Blick auf den dritten Lauf das Tempo etwas herausgenommen, denn dieses Rennen wird noch einmal hart», erklärte Max nach dem Rennen.

Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig rangierte in diesem Rennen auf Platz 4, doch ein Sturz an der Auffahrt zum Walljump in Runde 7 warf den Ascherslebener weit zurück, so dass er leer ausging.

Ludwig legte seinen Fokus voll auf den Start zum dritten Lauf und diesmal gelang ihm auch der Holeshot. Noah setzte sich von Anfang an vom Rest des Feldes ab, während sich Nagl in den ersten Runden zunächst gegen den erneut gut gestarteten Talviku durchsetzen musste. Ab der dritten Runde rangierte Nagl auf Platz 2. Zu diesem Zeitpunkt hatte Ludwig an der Spitze bereits einen Vorsprung von 7 Sekunden herausgefahren. Danach ging es hin und her. Teilweise schien sich Nagl im Angriffsmodus zu befinden, dann wiederum wirkte er eher verhalten. Die Antwort auf diese scheinbar seltsame Strategie gab er nach dem Rennen: «Die Schaltung war defekt und ich musste das ganze Rennen im dritten Gang fahren. Deshalb musste ich viel mit der Kupplung arbeiten, aber ich konnte ohne den zweiten Gang nicht angreifen oder überholen.»

Trotz dieses Handicaps kam Nagl in der letzten Runde der Spitze noch einmal deutlich näher und zu Ludwig fehlte am Ende nur noch eine Sekunde, aber mit Blick auf die Meisterschaft ging der Titelverteidiger keine Risiken ein. Max Nagl gewann den Saisonauftakt der ADAC MX Masters 2025 mit einem 1-1-2-Ergebnis und übernahm damit die Tabellenführung. Noah Ludwig konnte in Drehna seinen ersten Laufsieg bei den ADAC MX Masters feiern. Dass er einer der Schnellsten ist, hatte er in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Nun ist der Knoten also endlich geplatzt und er konnte seine Pace auch über die Ziellinie bringen, was ihm für die Zukunft mit Sicherheit mehr Selbstvertrauen geben wird. Lokalmatador Maximilian Spies wurde mit einem 2-3-4-Ergebnis Gesamt-Zweiter vor dem niederländischen Kosak-Piloten Roan van de Moosdijk, der im dritten Lauf stürzte und sich bis auf Platz 5 nach vorne kämpfen konnte.

Für Triumph war der Erfolg von Max Nagl trotz des Defekts im dritten Lauf ein brillanter Einstand und im internationalen Wettbewerb ein Meilenstein, denn die neue Triumph TF450 ist international bisher kaum im Einsatz und konnte auch in der MXGP noch keine WM-Punkte einfahren. Max Nagl schrieb damit in Drehna ein Stück Motocross-Geschichte. Gemeinsam mit dem Team Dörr Motorsport wurde in kurzer Zeit ein konkurrenzfähiges Motorrad auf die Beine gestellt. Dieses Erfolg unterstreicht nicht nur Nagls sportliche Qualitäten, sondern auch seine Professionalität und enormes technisches Know-How. Max Nagl ist ein absoluter Glücksgriff für die Marke Triumph, der die Briten mit seinem heutigen Sieg im Offroad-Bereich ein gewaltiges Stück nach vorne gebracht hat.

In drei Wochen geht es in Mölln in die zweite Meisterschaftsrunde. Zuvor wird Nagl aber noch weitere Rennen bestreiten: Bereits am kommenden Donnerstag (1. Mai) startet er in Frankreich zu einem internationalen Rennen.

Ergebnis ADAC MX Masters Drehna:



1. Max Nagl (D), Triumph, 1-1-2

2. Maximilian Spies (D), KTM, 2-3-4

3. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 3-4-5

4. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 9-2-7

5. Nico Koch (D), KTM, 11-9-3

6. Jere Haavisto (F), Yamaha, 7-8-8

7. Mike Gwerder (CH), KTM, 4-7-13

8. Milko Potisek (F), Yamaha, 6-10-12

9. Noah Ludwig (D), KTM, 14-24-1

10. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 5-17-9

11. Jakub Teresak (CZ), Honda, 12-5-14

12. Marcel Stauffer (A), KTM, 20-6-6

Stand ADAC MX Masters nach Runde 1:



1. Max Nagl (D), Triumph, 72 Punkte

2. Maximilian Spies (D), KTM, 60, (-12)

3. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 54, (-18)

4. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 48, (-24)

5. Nico Koch (D), KTM, 42, (-30)

6. Jere Haavisto (F), Yamaha, 40, (-32)

7. Mike Gwerder (CH), KTM, 40, (-32)

8. Milko Potisek (F), Yamaha, 35, (-37)

9. Noah Ludwig (D), KTM, 32, (-40)

10. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 32, (-40)

11. Jakub Teresak (CZ), Honda, 32, (-40)

12. Marcel Stauffer (A), KTM, 31, (-41)