Erste Gespannrennen: Bax/Musset siegen in Italien

Während die deutschen Gespanncross-Strecken noch brach liegen, wird in einigen Nachbarländern schon wieder fleißig trainiert. Im norditalienischen Trofarello fand sogar ein international besetztes Rennen statt.

Eigentlich hätte am vergangenen Wochenende der Grand Prix von Estland über die Bühne gehen sollen. Und am übernächsten Wochenende stand ursprünglich die Deutsche Meisterschaft in Warching auf dem Programm. Bekanntlich wurde die Weltmeisterschaft wegen der für Veranstalter und Fahrer unsicheren Entwicklung frühzeitig abgesagt.

In der DM/DMSB-Pokal-Serie haben immerhin noch die beiden letzten Rennen am 27.9. in Dreetz und am 11.10. in Jauer Chancen auf eine Austragung. Man kann spekulieren, ob auf Basis dieser Resultate ein Meistertitel vergeben wird. Corona hat bekanntlich schon ganz andere Dinge möglich gemacht, von denen wir uns vor dem März nie hätten träumen lassen.

Immerhin ist in einigen Nachbarländern bereits wieder ein Trainingsbetrieb möglich, zum Beispiel in Tschechien. Dort spulten auch deutsche Teams ihr Programm ab, unter anderem die Vizemeister Adrian Peter/Miroslav Zatloukal. «Die Strecken sind anspruchsvoll und gut präpariert. Es macht viel Spaß, dort zu fahren», schwärmt Peter. Und fügt an: «Ich glaube, ich war konditionell noch nie so fit wie in diesem Jahr. Im Lockdown hatte ich viel Zeit, um Sport zu machen.»

Der beim Motorrad-Zubehör-Spezialisten SW Motech arbeitende Hesse will nun die Ende August beginnende Tschechische Meisterschaft bestreiten. Dort werden er und Zatloukal auf ihre Hauptgegner, die letztjährigen Deutschen Meister Petr Kolencik/Matej Hejhal treffen. Die DM-Dritten Eddie Janecke und Gordon Bothur haben sich überraschend getrennt. Doch wie endgültig die Entscheidung des Senkrechtstarter-Duos ist, wird sich noch erweisen.

Im norditalienischen Trofarello hat am vergangenen Wochenende bereits der erste Lauf zur Italienischen Meisterschaft stattgefunden. Beide Rennen gewann Weltmeister Etienne Bax mit seinem früheren Beifahrer Nicolas Musset vor den starken Schweizern Marco Heinzer/Ruedi Betschart. Dritte wurden jeweils Hotmar Pozzi/Marco Cesera aus Italien, Fünfte David Bolliger und sein neuer Mitstreiter William Leutwyler (beide Schweiz). Zeno Compalati/Sebastien Chopin fielen nach einem vierten Rang im zweiten Lauf mit technischen Problemen aus.

Nun darf man gespannt sein, ob die deutsche Corona-Politik zum Herbst hin noch Rennen möglich macht. Dem DMSB wäre es jedenfalls zu wünschen. Denn wie will er vor seinen Lizenznehmen begründen, dass er deren Gebühren kassiert und dafür keinerlei Gegenleistungen erbracht hat?

Gegen Entzugserscheinungen helfen vielleicht folgende Termine:

Tschechische Meisterschaft

30.8. Kramolin

12.9. Jinin

26.9. Dobrany

10.10. Horni Ujezd

17.10. Brezova nad Svitavou

Italienische Meisterschaft

9.8. Chiusdino

6.9. Bellinzago Novarese

20.9. Chieve

11.10. Gattinara

Niederländische Meisterschaft (unter Vorbehalt)

13.9. Berghem

20.9. Oss

27.9. Lochem

4.10. Varsseveld

18.10. Lierop