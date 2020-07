Wegen COVID-19: Aus für die ADAC-Hallensaison & Genf

In dieser Saison gibt es in Deutschland keine Supercross-Rennen

Die Rennen um den ADAC-SX Cup in Stuttgart und Dortmund fallen wegen der COVID-19-Pandemie aus. Auch das international hochkarätige Supercross von Genf wurde abgesagt.

Die Rennen um den ADAC-SX Cup mussten für die kommende Saison abgesagt werden. Für die Vorbereitung der Hallenveranstaltung ist Planungssicherheit erforderlich, die unter den gegenwärtigen Umständen nicht gegeben ist. Die Veranstalter hoffen auf eine Rückkehr im kommenden Jahr.

Mit dem 5.-6. November 2021 und dem Wochenende 14.-16. Januar 2022 stehen die Termine für Stuttgart und Dortmund in der Saison 2021 /2022 bereits fest. Aus Chemnitz gibt es positive Signale, in 2021 wieder in den ADAC SX Cup einzusteigen.

Auch das internationale Supercross in Genf, das für den 4. und 5. Dezember geplant war, fällt wegen der COVID-19-Pandemie aus. Das Supercross in Genf konnte stets mit großen Namen aus der US-Supercross-Serie aufwarten. Auch dort hofft man auf eine Rückkehr im kommenden Jahr.