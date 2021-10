Motocross-Gespann-WM Oss: Nervenstark zum Erfolg

In einem dramatischen Finale erkämpften Etienne Bax/Nicolas Musset ihren zweiten gemeinsamen Titel in der Motocross-Gespann-WM. Marvin Vanluchene/Robbie Bax holten Silber.

Vor dem letzten Rennwochenende hatten realistisch noch drei Teams Chancen auf die WM-Krone: Julian Veldman/Ondrej Cermak führten die Tabelle mit einem Pünktchen Vorsprung auf Marvin Vanluchene/Robbie Bax an. Und nur weitere drei Punkte dahinter folgten Etienne Bax/Nicolas Musset, die bereits 2017 gemeinsam die WM gewonnen haben. Nach einem holprigen Start in die auf vier Grands Prix verkürzte Serie waren Bax/Musset allerdings richtig in Fahrt gekommen und hatten bereits vier Laufsiege auf ihrem Konto, Vanluchene/Bax standen dreimal und Veldman/Cermak zweimal oben auf dem Podium.

Schon in der Qualifikation zum Finale setzten Bax/Musset mit der schnellsten Zeit ein Zeichen. Doch beim Start zum ersten Lauf schienen Vanluchene/Bax zunächst die Oberhand zu haben. Vor Koen Hermans/Glenn Janssens und Bax bogen sie in die ersten Kurven ein, während Veldman in einen Massensturz verwickelt wurde. Bax ließ allerdings nichts unversucht, die beiden vor ihm fahrenden Gespanne zu attackieren. Hermans musste kurz stoppen, weil sich ein Stein zwischen Vorderrad und Gabel verklemmt hatte. Bereits in der dritten Runde konnte Bax an Vanluchene vorbeiziehen und bald einen komfortablen Vorsprung herausfahren. Veldman wurde nach einer starken Aufholjagd immerhin noch Vierter.

Nun lagen Bax und Vanluchene mit jeweils 217 Zählern gleichauf an der Spitze, Veldman drei Punkte dahinter. Alle drei Teams mussten also weiterhin kompromisslos auf Sieg fahren. Den zweiten Start gewannen Justin Keuben/Dion Rietman. Doch war die Freude nur von kurzer Dauer, denn der dichtauf folgende Vanluchene zog bald vorbei, Bax im Schlepptau. Der wiederum konnte seinen Hauptrivalen schon nach kurzer Zeit überrumpeln und ungefährdet durch die teils tiefen Sandspuren zum zweiten Sieg jagen. Veldman machte sich derweil Hoffnungen auf den dritten Rang, musste diesen dann aber Hermans/Janssens überlassen.

Obwohl Veldman/Cermak mit 232 Punkten nun leicht abgeschlagen waren, bestanden auch für das niederländisch-tschechische Duo noch Titelchancen. Realistisch betrachtet sollte die Entscheidung allerdings zwischen Bax (242 Punkte) und Vanluchene (239 Punkte) fallen. Selbstredend wollten alle drei Teams nun beim letzten Start möglichst weit vorne sein. So kam, was kommen musste: Während Hermans/Janssens bereits in die zweite Kurve einbogen, wurden alle drei Titelaspiranten in eine Massenkarambolage verwickelt. Vanluche und Bax konnten schnell wieder Fahrt aufnehmen, Veldman/Cermak mussten jedoch zunächst ihr Gespann wieder auf die Räder stellen. Damit war für sie der Titeltraum geplatzt.

Auch Marco Heinzer/Meinrad Schelbert und Jake Brown/Joe Millard hatten der Havarie ausweichen können und folgten Hermans. Doch brauchten Bax und Vanluchene nicht lange, um die beiden Linksläufer zu überholen. Taktisch klug beschränkte sich der Niederländer nun darauf, den belgischen Widersacher – mitsamt seinem jüngeren Bruder im Boot – auf Distanz zu halten, und gab sich mit dem zweiten Rang zufrieden. Damit hatten er und Beifahrer Musset den zweiten gemeinsamen Titel errungen. Für den Niederländer war es bereits der vierte. Entsprechend groß war die Freude bei der Siegerehrung, die der sichtlich enttäuschte Vanluchene mit versteinerter Miene über sich ergehen ließ.

Als einziges aus der Schweiz angereistes Team beendeten Marco Heinzer/Meinrad Schelbert die WM mit dem elften Rang. Wenn sie im zweiten Lauf nicht angerempelt worden wären, hätte es sogar zu einer Platzierung in den Top-Ten gereicht.

Von den drei gemeldeten deutschen Teams war lediglich Adrian Peter/Miroslav Zatloukal in Oss vertreten. Für die WM-Teilnahme hatte das Duo auf die Teilnahme am Finale zur Tschechischen Meisterschaft verzichtet, obwohl es dort gute Titelchancen gehabt hätte. «Immerhin sind wir in Abwesenheit noch Dritte geworden», freute sich Peter. Beim GP war die Ausbeute erwartungsgemäß weniger ergiebig, zumal Peter/Zatloukal mehrfach mit den Tücken des niederländischen Tiefsands zu kämpfen hatten. Dennoch konnten sie sich auf den 21. WM-Rang verbessern.

Erstaunlicherweise war Daniel Willemsen bei seinem Heim-GP nicht am Start. Der Multimeister hatte es vorgezogen, in Urlaub zu fahren und den fünften WM-Rang sausen zu lassen. Nun muss Willemsen niemandem mehr etwas beweisen. Aber dem veranstaltenden Club, seinen zahlreichen Fans und seinem langjährigen Hauptsponsor Van den Heuvel (Spijkse Metaalhandel) wäre er schon schuldig gewesen, am WM-Spektakel vor seiner Haustür teilzunehmen.

Resultate Motocross-Gespann-WM Oss/NL:



1. Lauf: 1. E.Bax/Musset (NL/F), WSP-Zabel. 2. Vanluchene/R.Bax (B/NL), WSP-Zabel. 3. Hermans/Janssens (NL/B), WSP-AMS. 4. Veldman/O.Cermak (NL/CZ), CPD-Mega. 5. J.Keuben/Rietmann (NL), VMC-Zabel. 6. Heinzer/Schelbert (CH), VMC-KTM. 7. Leferink/Beleckas (NL/LV), VMC-Husqvarna. 8. J.Brown/J.Millard (GB), VMC-Zabel. 9. Gordejev/Stupelis (EST/LV), WSP-Husqvarna. 10. Sanders/Lebreton (B/F), WSP-Zabel. 11. T.van der Lagemaat/de Veene (NL/B), WSP-Zabel. 12. Wisselink/van Gaalen (NL/NL), WSP-Zabel. 13. Hamard/Tourbier (F), VMC-Zabel. 14. Chanteloup/Viton (F/CZ), WSP-Zabel. 15. Van der Schraelen/Mans (B), WSP-KTM. 16. Peter/Zatloukal (D/CZ), WSP-Zabel. 17. Cerny/Chopin (CZ/F), WSP-Jawa. 18. Varik/Kunnas (EST/FIN), WSP-Husqvarna. 19. Gert van Werven/Van den Bogaart (NL), WSP-TM.



2. Lauf: 1. Bax. 2. Vanluchene. 3. Hermans. 4. Veldman. 5. Van Werven. 6. Brown. 7. Varik. 8. Sanders. 9. Leferink. 10. Wijers/L.van de Putten (NL), WSP-Zabel. 11. Hamard. 12. Gordejev. 13. Van de Lagemaat. 14. Wisselink. 15. Peter. 16. Chanteloup. 17. Heinzer. 18. Cerny. 19. Keuben. 20. Van Daele/N.Debruyne (B), WSP-Husqvarna.



3. Lauf: 1. Hermans. 2. Bax. 3. Vanluchene. 4. Brown. 5. Varik. 6. Keuben. 7. Heinzer. 8. Van Werven. 9. Sanders. 10. Gordejev. 11. Wijers. 12. Veldman. 13. Leferink. 14. Van de Lagemaat. 15. Hamard. 16. Van Daele. 17. Peter. 18. Wisselink. 19. Cerny. 20. Chanteloup.



WM-Endstand nach 12 Läufen: 1. Bax, 264 Punkte. 2. Vanluchene 259. 3. Veldman 241. 4. Hermans 207. 5. Varik 186. 6. Willemsen 140. 7. Keuben 135. 8. Leferink 120. 9. Cerny 104. 10. Van de Lagemaat 93. 12. Heinzer 89. 21. Peter 33. 23. Reimann 26. 27. Hofmann 17.