SidecarCross-WM Lange/EST: Hermans/Bogaart holen auf

Mit einem Doppelsieg verkürzten Koen Hermans/Ben van den Bogaart beim Grand Prix von Estland den Abstand zu Marvin Vanluchene/Nicolas Musset. Tim Prümmer/Jarno Steegmans kamen auf dem Sandkurs nicht gut zurecht.

Seit jeher sind die Grands Prix im Baltikum dünn besetzt. Beim GP in Lange standen gerade einmal 21 Teams inklusive sechs einheimischer Gespanne hinter dem Startgitter. Im vergangenen Jahr waren nur 22 Gespanne in Estland vertreten, nachdem abgesagte Flüge die Anreise erschwert hatten. Außerdem mussten die Teams nur für eine Veranstaltung die weite Reise nach Osten antreten. In diesem Jahr lockt dagegen der am folgenden Wochenende in Gdansk stattfindende Grand Prix von Polen zu einem Kurzurlaub an der Ostsee.

Allerdings kostet der Trip ins Baltikum neben viel Geld auch viel Zeit. So nahmen vornehmlich die Gespanne mit Aussicht auf einen der Top-10-Plätze die weite Reise auf sich. Zumal mit der England-Nordirland-Runde nochmals eine Mammut-Tournee ansteht. Ob derart viele Rennen für eine Randsportart, die weitestgehend von Amateuren betrieben wird, zielführend sind, sei dahingestellt. Auf der anderen Seite nennt sich das Format ‹Weltmeisterschaft›.

Aber: Wenn in Estland keine französischen, keine tschechischen Fahrer und nur je ein britisches und schweizerisches Team teilnehmen, ist das auch kein positives Zeichen. Schließlich steigert ein international buntes Starterfeld die Attraktivität der Serie mehr als die Zahl der Rennen. Jedenfalls muss Promoter WSC für die Zukunft eine Balance finden, um die WM für möglichst viele Teams attraktiv zu machen.

Wie schon im Sand von Heerde/NL gaben Koen Hermans/Ben van der Bogaart in Lange den Ton an. Die derzeitigen WM-Zweiten sicherten sich in der Qualifikation den besten Startplatz und gewannen beide Läufe unangefochten vor den Tabellenführern Marvin Vanluchene/Nicolas Musset. Justin Keuben/Dion Rietman und die Lielbardis-Brüder Daniels und Bruno teilten sich die dritten Ränge. Das Gespann von Etienne Bax/Ondrej Cermak wurde nach der Qualifikation als zu laut gemessen. Damit kassierten die Weltmeister eine Strafversetzung vom sechsten auf den elften Startplatz. Und da das Überholen auf der mit vielen Sprüngen gespickten Piste schwierig ist, brauchten sie einige Zeit, um mit den Plätzen fünf und vier Schadensbegrenzung zu betreiben. Als Schnellste der B-Qualifikationsgruppe fielen Brett Wilkinson/Joe Millard im zweiten Lauf bald mit technischen Problemen aus.

Von den deutschsprachigen Teams konnten Marco Heinzer/Rudi Betschart nach ihrem Motoren-Desaster von Brou die meisten Punkte sammeln und klopfen damit an die Tür zu den Top-10. Tim Prümmer/Jarno Steegmans starteten nach einem zweiten Quali-Rang zwar in beiden Läufen stark, konnten ihre Position aber nicht halten. «Wir hatten am Morgen einen Überschlag. Danach fand ich keinen guten Rhythmus mehr», resümiert Prümmer. Immerhin konnte das deutsch-belgische Duo trotz eines weiteren Sturzes gegen Ende des zweiten Laufes WM-Rang neun retten. Auch Adrian Peter/Joel Hoffmann kamen mit der Strecke nicht gut zurecht und kämpften primär gegen die einheimischen Formationen um weitere WM-Punkte.

Am kommenden Wochenende gastiert der GP-Zirkus in Gdansk/PL, danach im belgischen Lommel.

Resultate Motocross-Gespann-WM Lange/EST:

1. Lauf: 1. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 2. Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 3. J.Keuben/Rietman (NL), VMC-Zabel. 4. E.Bax/O.Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 5. Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 6. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 7. Heinzer/R.Betschart (CH), VMC-KTM. 8. Van Daele/Beleckas (B/LT), VMC-Zabel. 9. Prümmer/J.Steegmans (D/B), WSP-KTM. 10. Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 11. Gert van Werven/de Venne (NL), WSP-TM. 12. T.van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Mega. 13. Wijers/L.van de Putten (NL), VMC-Zabel. 14. Gordejev/A.van de Wiel (EST/NL), Husqvarna. 15. Karing/Lamp (EST/EST), WSP-KTM. 16. Wisselink/Vincent (NL), WSP-Zabel. 17. Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 18. Lihtsa/Lina (EST), WSP-Husqarna. 19. Pöldsaar/Vaikmäe (EST), VMC-KTM. 20. K.Pöldma/P.Pöldma (EST), WSP-KTM.



2. Lauf: 1. Hermans. 2. Vanluchene. 3. Lielbardis. 4. Keuben. 5. Bax. 6. Van Werven. 7. Sanders. 8. Heinzer. 9. Van der Lagemaat. 10. Wijers. 11. Van Daele. 12. Gordejev. 13. Prümmer. 14. Lihtsa. 15. Karing. 16. Wisselink. 17. Peter. 18. Pöldsaar. 19. Wilkinson. 20. Pöldma.



WM-Stand nach 10 von 28 Läufen: 1. Vanluchene 229 Punkte. 2. Hermans 204. 3. Bax 190. 4. J.Keuben 148. 5. Wilkinson 141. 6. Sanders 128. 7. Van Werven u. Lielbardis je 122. 9. Prümmer 116. 10. Van Daele 97. 11. Heinzer 85. 18. Weinmann 45. 23. Peter 18. 25. Käser 11.