SidecarCross-WM Brou: Prümmer und Weinmann stark

Starker Auftritt: Die jungen Weinmann-Brüder fuhren in Brou erstmals in die Top-Ten der WM

Beim fünften GP im französischen Brou teilten sich Titelverteidiger Etienne Bax/Ondrej Cermak und Tabellenführer Marvin Vanluchene/Nicolas Musset die Siege. Koen Hermans/Ben van den Bogaart bleiben in Schlagdistanz.

Sensationell: Nach dem ersten Start bogen Tim Prümmer/Jarno Steegmans hinter den Führenden Bax/Cermak in die zweite Kurve ein. Das deutsch-belgische Duo hatte mit Rang 7 in der Qualifikation als vorletztes Team die erste Reihe besetzen dürfen und konnte sich dann geschickt innen in der ersten Rechtskurve vorbeiquetschen. In der Folge mussten sie die Mitfavoriten Vanluchene/Musset und Hermans/van den Bogaart ziehen lassen. Doch den vierten Rang ließen sie sich von den nicht minder starken jungen Franzosen Kilian und Evan Prunier nicht streitig machen.

Den zweiten Start gewannen wiederum Bax/Cermak. Vanluchene/Musstet klebten bald am Hinterrad des Weltmeister-Gespannes und lauerten nur auf ihre Chance, vorbeizuziehen. Die ergab sich dann auch zur Freude der zahlreichen französischen Zuschauer und die Tabellenführer konnten den Sieg von Bax im ersten Lauf egalisieren. Diesmal bogen Brett Wilkinson/Joe Millard als einziges in Brou angetretenes britisches Gespann auf dem dritten Platz in die ersten Kurven ein und konnten diesen vor Hermans/van den Bogaart bis ins Ziel halten. Dahinter sammelten die jungen Teams Prunier und Daniel/Bruno Lielbardis wiederum fleißig Punkte.

Auch Prümmer/Steegmans machten sich anfangs Hoffnungen auf einen Rang in den Top-5. «Doch dann wurden wir ein wenig müde», bekannte der Senkrechtstarter freimütig. Was die zuvor Genannten prompt ausnutzten.

Eine starke Vorstellung gaben auch die Weinmann-Brüder: Im ersten Lauf fuhren sie nach einem bemerkenswerten sechsten Quali-Rang auf den elften Platz vor. Ihr bislang bestes Saison-Resultat fuhren Joshua und Noah dann im zweiten Durchgang als Achte ein. Von Brou reisten die Weinmänner direkt ins schweizerische Muri, um dort am traditionellen Pfingstmontags-Cross teilzunehmen.

Durchwachsen lief es für die Quali-Elften Adrian Peter/Joel Hoffmann. Aus der zweiten Reihe startend blieben sie im ersten Rennen als 23. punktelos. «Wir sahen, dass ein Team vor uns erfolgreich eine Spur zum Überholen nutzte. Das wollten wir eine Runde später auch, blieben aber stecken und mussten ein paar Gespanne vorbeilassen», schilderte Joel.

Anzumerken ist, dass der Veranstalter die Strecke gründlich wässerte und damit trotz sommerlichen Wetters jede Staubentwicklung unterdrückte. Mit dem Nachteil, dass einige Passagen tückisch aufgeweicht waren. Den zweiten Lauf absolvierten Peter/Hoffmann ohne Fehlkalkulation als 15.

Auch bei den Schweizern lief es nicht rund. Marco Heinzer/Ruedi Betschart fuhren im ersten Lauf als Siebte über die Ziellinie. Doch nach Motorproblemen schafften sie es nicht pünktlich zum Vorstart und mussten das zweite Rennen auslassen.

Mit gerade einmal 16 Jahren trat Remo Käser als jüngster Starter in Brou an. Im ersten Lauf verpasste er mit Beifahrer Cornelio Dörig die Punkteränge knapp. Problemloser beendeten die Eidgenossen eine Woche nach ihrem Erfolg bei der DM in Schopfheim das zweite Rennen als beachtliche Zehnte.

Immerhin lässt der GP in Brou aus Sicht der deutschen und schweizerischen Fans hoffen. Mit Prümmer, Weinmann und Käser gibt es – neben den eidgenössischen Haudegen Heinzer/Betschart – endlich wieder Anwärter auf Top-Ten-Plätze.

Andererseits erschrickt die für einen französischen GP niedrige Zahl der Teilnehmer, die sogar eine Last-Chance-Quali überflüssig machte. Je nur ein britisches und ein baltisches Team, keine Equipe aus Tschechien, Österreich oder Italien. Quo vadis WM? Gewiss sind die Zeiten für Hobby-Motorsportler schwieriger geworden. Umso mehr scheint der WSC als Promoter gefordert, angesichts der aktuellen Entwicklung gegenzusteuern.

Als nächste WM-Rennen stehen Lange/EST (10./11.6.) und Gdansk/PL (17./18.6.) auf dem Programm. Dass das Starterfeld dort voller als in Brou ist, steht kaum zu erwarten. Immerhin könnte es das eine oder andere ostdeutsche Team dorthin verschlagen – mit der realistischen Aussicht auf eine Qualifikation auf direktem Weg.

Resultate Motocross-Gespann-WM Brou/F:

1. Lauf: 1. E.Bax/O.Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 2. Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 3. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 4. Prümmer/J.Steegmans (D/B), KTM. 5. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 6. Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 7. Heinzer/R.Betschart (CH), VMC-KTM. 8. J.Keuben/Rietman (NL), VMC-Zabel. 9. Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 10. Gert van Werven/de Venne (NL), WSP-TM. 11. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-KTM. 12. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 13. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-Husqvarna. 14. Raimond/Boucher (F), WSP-KTM. 15. Van Daele/Beleckas (B/LT), VMC-Zabel. 16. Chanteloup/Chopin (F), WSP-Zabel. 17. T.van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Mega. 18. Gordejev/A.van de Wiel (EST/NL), Husqvarna. 19. A.Devoldere/Gouin (F), WSP-Zabel. 20. Wijers/L.van de Putten (NL), VMC-Zabel.



2. Lauf: 1. Vanluchene. 2. Bax. 3. Wilkinson. 4. Hermans. 5. Lielbardis. 6. Prunier. 7. Prümmer. 8. Weinmann. 9. Keuben. 10. R.Käser/Dörig (CH), VMC-KTM. 11. Auvray/Lebreton (F), WSP-Zabel. 12. Sanders. 13. Van der Lagemaat. 14. Chanteloup. 15. Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 16. Wisselink/Vincent (NL), WSP-Zabel. 17. Wijers. 18. Devoldere. 19. Leferink. 20. Gordeev.



WM-Stand nach 10 von 28 Läufen: 1. Vanluchene 185 Punkte. 2. Bax 156. 3. Hermans 154. 4. Wilkinson 123. 5. J.Keuben110. 6. Sanders 103. 7. Van Werven 97. 8. Prümmer 96. 9. Lielbardis 87. 10. Van Daele 74. 12. Heinzer 58. 17. Weinmann 45. 25. Käser 11. 26. Peter 10.