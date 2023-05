SidecarCross-DM Schopfheim: Es bleibt spannend

Bei der Motocross-Gespann-DM In Schopfheim teilten sich die beiden Spitzenreiter Weiss und Prümmer die Siege – aber auch die technischen Probleme.

Am Freitag standen beim traditionellen Flutlicht-Motocross in Kleinhau auch Seitenwagenläufe auf dem Programm. Selbstverständlich hätten Lokalmatador Tim Prümmer und Beifahrer Jarno Steegmans dort gerne mitgemischt. Doch die Vernunft siegte und das Duo beschränkte sich kurz vor dem vierten DM-Rennen im südbadischen Schopfheim aufs Zuschauen. Anders Marcus Prokesch: Der Thüringer wollte die Gelegenheit nutzen und in der Eifel Trainingseinheiten für den Sonntag mitnehmen. Das Vorhaben scheiterte und der im DMSB-Pokal startende Chef des MSC Geisleden muss die nächsten Wochen mit einer Handfraktur pausieren.

Nun hatte sich das Team Prümmer erhofft, in Schopfheim den in Kamp-Lintfort verlorenen Boden gut zu machen. Doch sollte sich diese Hoffnung nicht erfüllen. Mit suboptimaler Motorabstimmung bog das deutsch-belgische Duo nach dem ersten Start hinter den Tabellenführern Benjamin Weiss/Patrick Schneider in die Linkskurve ein. Wenig später bremste Prümmer den Motor aus. Der wollte nicht sofort wieder anspringen, womit die Chance auf eine Attacke endgültig dahin war. Remo Käser/Cornelio Dörig erbten den zweiten Rang und konnten ihn souverän behaupten. Umso bemerkenswerter, weil Fahrer Remo gerade einmal 16 Jahre alt ist.

Nach dem zweiten Start konnten Prümmer/Steegmans den Spieß umdrehen und einen klaren Sieg einfahren. Die Österreicher kämpften mit stumpfen Waffen, weil der vierte Gang des Getriebes sich verabschiedet hatte. Und der ist in manchen Abschnitten des flüssig zu fahrenden Schopfheimer Kurses schlichtweg wichtig. So hatten Weiss/Schneider zum Rennende Mühe, Käser/Dörig auf Distanz zu halten.

Für Tobias Blank/Justin Blume verliefen beide Läufe mit vierten Plätzen zufriedenstellend. Auch Christian Hentrich/Simon Lenz sammelten mit den Rängen 7 und 5 fleißig Punkte. Für Lokalmatador Joachim Reimann und seinen Schweizer Partner Martin Betschart lief das Heimrennen dagegen alles andere als optimal. Beim ersten Start wurde der Beiwagen-Kotflügel zerstört, was das Turnen für Betschart sehr erschwerte. Zu allem Übel musste nach dem Rennen auch der Motor gewechselt werden. Auf den letzten Drücker schafften es Reimann/Betschart in den Vorstart zum zweiten Lauf – ohne Feineinstellung des Triebwerks. Insofern sind die Ränge 6 und 10 als optimale Schadensbegrenzung einzuordnen.

Einen wichtigen Schritt nach vorne machten Adrian Peter/Joel Hoffmann nach ihrem schwachen Saisonauftakt. Doch muss der Vizemeister noch kräftig zulegen, wenn er wieder im Top-Five-Konzert mitspielen will. Dort sind mittlerweile die Nachwuchs-Gespanne in Lauerstellung, allen voran Lukas Erlecke/Leon Freygang sowie die Weinmann-Brüder Joshua und Noah. Vater Thomas: «Im zweiten Lauf ging das Motorrad besser, und damit auch die Leistung des Teams.»

Ebenfalls zwei respektable Rennen zeigten Nick Uhlig/Nick Kutschke und Patrick Hengster/Celina Jahn. Auch André Knübben/Roberts Uzans waren zufrieden, nachdem die technischen Probleme nun weitgehend gelöst scheinen. Dagegen haderte Jan Hoormann mit seiner Bilanz, hatte aber keine Erklärung für deren Ursache.

Nachdem Prokesch verletzungsbedingt ausfiel, kämpften in Südbaden gerade einmal drei Teams um DMSB-Pokalpunkte. Kein gutes Omen für die Zukunft des deutschen MX-Gespannsports.

Resultate Motocross-Gespann-DM Schopfheim/D:

1. Lauf: 1. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 2. R. Käser/Dörig (CH), VMC-KTM. 3. Prümmer/J. Steegmans (D/B), KTM. 4. T. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 5. Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. VMC-KTM. 6. J. Reimann/M. Betschart (D/CH), VMC-Zabel. 7. Hentrich/Lenz (D), VMC-KTM. 8. Erlecke/Freygang (D), WSP-KTM. 9. J. Weinmann/N. Weinmann (D), VMC-KTM. 10. Uhlig/Kutschke (D), WSP-Mega. 11. Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 12. J. Hoormann/Schlinnertz (D), VMC-Zabel. 13. Schlienger/Intlekofer (CH), WSP-Yamaha. 14. A. Knübben/Uzans (D/LV), WSP-KTM. 15. M. Walter/Walzhauer (D), VMC-Zabel. 16. D. Riekert/Kälin (D/CH), WSP-Zabel. 17. N. Degenhardt/C. Degenhardt (D), WSP-BMW. 18. L. Hoffmann/Decker (D), VMC-Mega. 19. Seiffert/Kinder (D), WSP-Mega. 20. M. Büeler/A. Büeler (CH), WSP-Husqvarna.



2. Lauf: 1. Prümmer. 2. Weiss. 3. Käser. 4. Blank. 5. Hentrich. 6. Erlecke. 7. Weinmann. 8. Peter. 9. Uhlig. 10. Reimann. 11. Hengster. 12. Knübben. 13. Schlienger. 14. Hoormann. 15. Hofmann. 16. Seiffert. 17. Walter. 18. Veit/Plettke (D), WSP-Zabel. 19. Degenhardt. 20. Büeler.



DM-Stand nach 8 von 16 Läufen: 1. Weiss, 131 Punkte. 2. Prümmer 120. 3. Blank 96. 4. J. Reimann 80. 5. Erlecke 74. 6. Weinmann 73. 7. Hentrich 72. 8. Uhlig 61. 9. Hengster 60. 10. Peter 55



DMSB-Pokalstand nach 8 von 16 Läufen: 1. Seiffert 128. 2. Veit und Degenhardt, je 126. 4. Prokesch 68. 5. Reipen 50.