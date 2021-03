Alghero: Glenn Coldenhoff (Yamaha) gewinnt MX1

Glenn Coldenhoff gewann das MX1-Vorsaisonrennen in Alghero auf Sardinien

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Glenn Coldenhoff (Yamaha) den 2. Lauf der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften in Alghero vor den MXGP-Rookies Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) und Ben Watson (Yamaha).

In Abwesenheit des spanische KTM-Werksfahrers Jorge Prado, der den ersten Lauf in Riola dominierte, gewann Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff den 2. Lauf der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften in Alghero auf Sardinien.

Coldenhoff zog den 'holeshot' und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze aus. Coldenhoffs britischer Teamkollege Ben Watson schaffte es bei seinem MX1-Debüt prompt aufs Podium hinter Husqvarna-Werksfahrer Thomas Kjer Olsen aus Dänemark.

Die beiden Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre und Ivo Monticelli haderten in diesem zweiten Vorsaisonrennen mit Armkrämpfen. Monticelli erzielte am Vormittag die schnellste Qualifikationszeit und zeigte, dass er mit seinem neuen Arbeitsgerät zunehmend besser zurechtkommt. Im Rennen konnte er seinen Teamkollegen Romain Febvre hinter sich halten. Nach dem Kawasaki Factory-Duo kam auf Rang 6 Jeremy van Horebeek auf der neu entwickelten Beta ins Ziel. «Es gibt noch viel zu tun, aber wir sind auf gutem Wege», erklärte der Belgier.

Ergebnis Italienische Meisterschaft Alghero MX1:



1. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

2. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

3. Ben Watson (GB), Yamaha

4. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Jeremy van Horebeek (B), Beta

7. Alvin Östlund (S), Yamaha

8. Alessandro Lupino (I), KTM

9. Tom Koch (D), KTM

10. Gianluca Di Marziantonio (I), KTM

...

17. (DNF): Jimmy Clochet (F), Beta

DNS: Jorge Prado (E), KTM