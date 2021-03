Tony Cairoli (KTM): Vielleicht ein Start in Mantova

Red Bull-KTM-Werksfahrer und Motocross-Ikone Antonio «Tony» Cairoli lässt die beiden ersten Events zur offenen italienischen Meisterschaft aus, überlegt jedoch einen Start in Mantova.

Antonio Cairoli (Red Bull-KTM) war wie Markenkollege Jeffrey Herlings und MXGP-Weltmeister Tim Gajser (Honda) einer der prominenten Abwesenden beim ersten Event zur offenen italienischen Motocross-Meisterschaft am Wochenende in Riola Sardo auf Sardinien.

Der neunfache Weltmeister Cairoli bereitet sich nach der Knie-OP im Dezember dennoch kontinuierlich auf die neue Saison vor, trainiert zwischendurch auch auf einem 125er-Zweitakter zu Hause nahe Rom. Durch den um eineinhalb Monaten nach hinten verschobenen WM-Auftakt hat aber auch «TC222» seine Herangehensweise adaptiert. Der Grand Prix-Saisonauftakt ist bekanntlich erst für den 23. Mai im niederländischen Oss vorgesehen, das seine Rückkehr in den Kalender feiert.

Sicher ist: Nach Riola Sardo wird Cairoli auch das Event in Alghero auslassen. «Der Start in Riola war definitiv nicht geplant», bekennt Cairolis persönlicher Sprecher Lorenzo Resta gegenüber SPEEDWEEK.com. Cairoli hat jedoch wie Tim Gajser im Februar schon privat in Riola Sardo trainiert.

Resta: «Wir haben jetzt noch keinen neuen Plan, was die Rennen in der Vorbereitung betrifft. Aber es könnte sein, dass Tony in Mantova fährt.» Auch Mantova ist wie Riola vom Untergrund her sandig, der Termin wäre der 14. März.

Beruhigt sein dürfen die vielen Cairoli-Fans, was die Gesundheit ihres Idols betrifft. «Das Knie ist zu 100 Prozent in Ordnung», versicherte Resta.