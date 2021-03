Alghero: Liveübertragung und Livetiming

In Alghero findet das zweite Vorsaisonrennen statt

Zum zweiten Vorsaisonrennen des Jahres in Alghero auf Sardinien werden mehrere WM-Protagonisten erwartet. Die Rennen können im kostenpflichtigen Stream live über facebook verfolgt werden.

Am Sonntag, 7. März 2021, findet in Alghero auf Sardinien der zweite Lauf der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften statt. Das Yamaha-Werksteam soll diesmal vollständig dabei sein. Für Ben Watson wäre es das erste Rennen auf der 450er Factory-Yamaha. Auch Jeremy Seewer soll nach unbestätigten Angaben in Alghero sein erstes Vorsaisonrennen bestreiten. Antonio Cairoli wird nicht antreten.

In der MX2-Klasse wird Jeremy Sydow erstmals für sein neues Team 'Hutten Metaal Yamaha' ausrücken.

Ab 13:10 Uhr können die Rennen live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (englischer Kommentar, 5,49 €)

Zeitplan, Sonntag, 7. März 2021:



11:25 Uhr: 125ccm Lauf 1 (20 Min + 2 Runden)

13:30 Uhr: MX2 (25 Min. + 2 Runden)

14:25 Uhr: MX1 (25 Min. + 2 Runden)

15:10 Uhr: 125ccm Lauf 2 (20 Min + 2 Runden)

16:00 Uhr: Superfinale (25 Min. + 2 Runden)