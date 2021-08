Haakon Osterhagen (Fantic) ist Juniorenweltmeister

Bei extremen Außentemperaturen von 45 Grad fand im griechischen Megalopolis die Junioren-WM statt. Haakon Osterhagen (Fantic/125 ccm) und Mattia Barbieri (GASGAS/85 ccm) wurden Junioren-Weltmeister 2021.

Die Junioren-WM wird seit 1999 als jährlich stattfindende Einzelveranstaltung ausgetragen. Im letzten Jahr fiel die Veranstaltung coronabedingt aus.

Die Junioren-WM ist ein Blick in die Zukunft. Ihre Siegerliste liest sich wie das 'Who is Who' der globalen Motocross-Welt. Ryan Villopoto (2003, 85 ccm), Zach Osborne (2004, 85 ccm), Alessandro Lupino (2006, 85 ccm), Ken Roczen (2007, 85 ccm), Jeffrey Herlings (2008, 85 ccm), Henry Jacobi (2010, 85 ccm), Joey Savatgy (2011, 125 ccm), Pauls Jonass (2011, 85 ccm), Jorge Prado (2011, 65 ccm), Brian Hsu (2012, 85 ccm, 2014, 125 ccm), Tim Gajser (2012, 125 ccm), Jett Lawrence (2014, 65 ccm), Conrad Mewse (2013, 85 ccm), René Hofer (2016, 85 ccm), Maxime Renaux (2015, 125 ccm), Jago Geerts (2016, 125 ccm) oder Mattia Guadagnini (2019, 125 ccm), um nur einige Namen zu nennen.

In diesem Jahr fand die Junioren-WM im griechischen Megalopolis statt. Bei extremen Temperaturen von 45 Grad Celsius wurden die Rennen zur ultimativen Hitzeschlacht.

Der norwegische Maddii Racing-Fantic-Pilot Haakon Osterhagen, der auch die EMX125 Europameisterschaft anführt, gewann beide Wertungsläufe und sicherte sich damit den WM-Titel in der 125ccm-Klasse.

«Außer dem 'holeshot' zum ersten Lauf habe ich eigentlich alles gewonnen. Nach dem ersten Lauf war ich wegen der extremen Hitze ziemlich kaputt. Aber ich habe mich darauf besonnen, weshalb ich hergekommen bin und habe mein Bestes gegeben. Das ist ein großartiger Erfolg für mich und mein Land.»

Juniorenweltmeister der 85 ccm Klasse wurde Mattia Barbieri aus Italien in einer knappen Entscheidung, denn der Tscheche Vitezslav Marek lag mit 45 Punkten gleichauf. Tiebreaker für den Sieg Barbieris war der bessere zweite Lauf.

Der 14-jährige österreichische Youngster Maximilian Ernecker (Husqvarna) erreichte in dieser Klasse WM-Rang 8. Sein jüngerer Bruder Moritz belegte Gesamtrang 7 im 65 ccm Weltcup. Weltcupsieger wurde der Ungar Aaron Katona.

Junioren-WM 2021 Megalopolis, 125 ccm:



1. Haakon Osterhagen (NOR), Fantic, 50

2. Valerio Lata (I), KTM, 44

3. Kay Karssemakers (NL), Husqvarna, 34

Junioren-WM 2021 85 ccm:



1. Mattia Barbieri (I), GASGAS, 45

2. Vitezslav Marek (CZ), KTM, 45

3. Noel Zanocz (H), Husqvarna, 38

...

8. Maximilian Ernecker (A), Husqvarna, 26

Weltcup 65 ccm:



1. Aron Katona (H), Husqvarna

2. Sleny Goyer (F), GASGAS

3. Andrea Ucellini (I), Husqvarna

...

7. Moritz Ernecker (A), GASGAS