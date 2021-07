Dramatik regiert die Weiz-Rallye 2021 17.07.2021 - 09:35 Von Toni Hoffmann

© IIllmer Simon Wagner führt bei der Rallye Weiz

Der erste Tag des Staatsmeisterschafslaufs in der Oststeiermark bot Turbulenz pur, Dreifach-Sieger Hermann Neubauer nach Unfall out, Simon Wagner geht als Spitzenreiter in den Schlusstag.