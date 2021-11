LKW FRIENDS on the road Jännerrallye 2022 verschoben 17.11.2021 - 13:14 Von Toni Hoffmann

© Illmer Hermann Neubauer gewann 2020 die Jännerralye

Nicht nur die Corona-Zahlen steigen momentan wieder an, sondern im Zuge dessen auch die berechtigten Anfragen über die Durchführung der LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by Wimberger vom 6. bis 8. Januar 2022.