Rallye Weiz: Favoriten in der Pole Position

Vor dem Entscheidungstag am Samstag bei der Rallye Weiz 2022 liegen Hermann Neubauer in der ORM und der italienische Champion «Zippo» in der Historischen FIA-Europameisterschaft in Führung.

Fünf Prüfungen haben die teilnehmenden Teams bei der Rallye Weiz heute verließ heute hinter sich gebracht. In allen drei gesondert gewerteten Bewerben, sowohl der Österreichischen Staatsmeisterschaft, der FIA European Historic Championship sowie dem ADAC Opel e-Rally Cup, stehen die Autos bereits im gesperrten Parc ferme. Morgen geht es mit weiteren acht ultraschnellen Sonderprüfungen in die endgültige Entscheidung.

In der ORM hat sich der erwartete Siegertipp Nr. 1 einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Der Salzburger Hermann Neubauer liegt im Ford Fiesta Rally2 in Führung, um die er tatsächlich hart kämpfen musste. Erst ab Sonderprüfung vier in Koglhof konnte er seinen bis dahin härtesten Verfolgern Günther Knobloch (Skoda FABIA Rally“) und Kevin Raith (Ford Fiesta Rally2 etwas enteilen. Und das, obwohl Neubauer diese Prüfung gar nicht gewann, sondern wie auch die fünfte und letzte am heutigen Tag, den Rundkurs in Anger, an den immer stärker werdendenTschechen Adam Brezik im Skoda Fabia R5 abgeben musste. Womit sich Brezik noch vor das steirische Duo setzten konnte und nunmehr morgen als Zweiter startet.

In der 2WD-Klasse hatte der heurige Vierfachsieger Julian Wagner (Opel Corsa Rally4) lange Zeit im Steirer und Markenkollegen Fabian Zeiringer den schwierigsten Part zu bekämpfen. Nunmehr liegt Wagner mit 19 Sekunden Vorsprung vorne und somit auf Kurs Richtung Titel, zu dem ihm ein dritter Platz in Weiz genügen würde. Julian Wagner hat damit auch die momentane Führung in der Junioren-Staatsmeisterschaft inne.

Im Österreichischen Rallye Cup führt Michael Lengauer (Subaru Impreza) vor Christoph Zellhofer (Suzuki Swift ZMX).

Im Cup 2000 liegt Raphael Dirnberger (Ford Fiesta ST) 2,3 Sekunden vor Peter Klamminger (VW Golf Kitcar).