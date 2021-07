Red Bull Ring: Michael Fassbender im Porsche Supercup

Michael Fassbender im Overall des Porsche Supercup

Hollywood-Superstar Michael Fassbender wird am kommenden Wochenende das Rennen des Porsche Supercup auf dem Red Bull Ring bestreiten. Fassbender ist seit Jahren im Motorsport aktiv.

Wenn am kommenden Wochenende (2. bis 4. Juli 2021) der Porsche Supercup im Rahmenprogramm der Formel 1 auf dem Red Bull Ring unterwegs ist, wird auch Michael Fassbender mit dabei sein. Der Hollywood-Superstar fährt im starken Feld des Markenpokals einen der neuen 911 GT3 Cup (Generation 992). Dieses Modell wurde zur Saison 2021 im Supercup eingeführt und leistet rund 510 PS.

«In einem Markenpokal wie dem Porsche Mobil 1 Supercup anzutreten, ist immer eine besondere Herausforderung. Die Leistungsdichte ist extrem. Die Fahrer sind alle sehr schnell, sie kennen ihr Auto bis ins letzte Detail und können das Optimale herausholen. Ich kann also nur lernen. Dabei helfen mir die Supercup-Fahrer erstaunlich bereitwillig mit Tipps und Analysen», blickt Fassbender auf den Gaststart voraus.

Der Ire hatte bereits 2020 einen Auftritt im Porsche Supercup. Beim Event in Barcelona-Catalunya wurde er jedoch unverschuldet in einen Unfall verwickelt und musste nach wenigen Kilometern aufgeben. Insgesamt ist Fassbender ein echter Motorsport-Enthusiast und schon seit einigen Jahren selbst aktiv.

Fassbender hatte 2017 und 2018 einige Rennen in der amerikanischen Ferrari Challenge absolviert. Außerdem durchlief er diverse Stufen der sogenannten Porsche Driving Experience bzw. auch der Porsche Racing Experience und trat in diesem Zusammenhang 2019 beispielsweise auch im Rahmen des Porsche Sports Cup an.

Für die Saison 2020 wechselte er schließlich in den European le Mans Series (ELMS) – das kontinentale Pendant zur Sportwagen-WM (FIA WEC). Dort ist er auch 2021 wieder am Start und fährt den Porsche 911 RSR.

Um für den Einsatz im Supercup vorbereitet zu sein, absolvierte Fassbender bereits Testfahrten mit dem Porsche 911 GT3 Cup der Version 992. «Der neue GT3 Cup fährt sich natürlich auch ein wenig anders als der 911 RSR, bei dem die Aerodynamik effektiver ist und die Bremsen kräftiger zubeißen. Ich muss mich also umgewöhnen», vergleicht er.

Großes motorsportliches Karriereziel von Fassbender ist ein Start bei den 24h von Le Mans.