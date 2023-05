Porsche Supercup: Jorge Lorenzo debütiert in Monaco

Jorge Lorenzo prügelt seinen Huber Racing Porsche über die Schwimmbad-Schikane in Monaco

Jorge Lorenzo wird beim Porsche Supercup erstmals in Monaco starten. Der fünfmalige Motorradweltmeister hatte eine spezielle Vorbereitung auf den legendären Stadtkurs im Fürstentum.

MotoGP-Legende Jorge Lorenzo bestreitet 2023 erstmals die komplette Saison im Porsche Supercup. Der fünfmalige Motorradweltmeister startet für Huber Racing. Das Team von Christoph Huber – welches 2023 erstmals im ADAC GT Masters startet – ist eines der erfolgreichsten Teams im Porsche-Markenpokal und gewann 2022 den Titel im Carrera Cup Deutschland.

Als fünfmaliger Motorrad-Weltmeister kennt Jorge Lorenzo auch viele Formel-1-Rennstrecken aus der Fahrer-Perspektive. Der Straßenkurs in Monte-Carlo ist für den 36 Jahre alten Spanier, der mit italienischer Rennlizenz fährt, allerdings komplettes Neuland. Nach einer Saison im Porsche Carrera Cup Italia bestreitet Lorenzo für das deutsche Team Huber Racing am Sonntag sein erstes Rennen als regulärer Teilnehmer des Porsche Supercup.

«Ich habe mich mit Videospielen und im Simulator vorbereitet. Ich weiß also grundsätzlich, wo es langgeht“, scherzte Lorenzo, der im vergangenen Jahr beim Supercup-Lauf im italienischen Imola den VIP-Neunelfer pilotierte. «Aber natürlich ist es trotzdem etwas völlig anderes, im Porsche 911 GT3 Cup auf dieser einzigartigen Rennstrecke zu fahren. Ich muss zugeben: Es ist härter als ich erwartet habe. Der kleinste Fehler, und man landet in der Leitplanke. Trotzdem ist es ein großartiges Gefühl, diese unvergleichlich dichte Atmosphäre und die Fans auf den voll besetzten Tribünen zu erleben.»

Lorenzo geht von Startplatz 24 in das erste Saisonrennen des Porsche Mobil 1 Supercup. «Ich habe mich im Qualifying gegenüber dem Training um rund zwei Sekunden verbessert, das ist positiv. Allerdings bin ich immer noch weiter von den Schnellsten entfernt, als mir lieb ist», gab er zu. «Mein Ziel für das Rennen: Besser als Platz 20 über die Runden zu kommen.»

Der Saisonauftakt des Porsche Supercup erfolgt am Sonntag um 11:55 Uhr in Monaco. SKY Sport F1 wird das Rennen Live übertragen – Eurosport am späten Abend als Aufzeichnung senden. Zudem ist auf dem Streaminganbieter Discovery + das Rennen Live zu verfolgen.