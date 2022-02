Südliche Weinstraße: Autofahrer greift Funktionär an 28.02.2022 - 10:30 Von Michael Sonnick

© Schlinck Sieger Frank Schlinck

Bei der 39. Rallye Südliche Weinstraße wollte am Samstagmittag ein 60-jähriger Mann mit seinem PKW in den abgesperrten Bereich einfahren. Dies wurde von einem Streckenposten verhindert, was zu Streitigkeiten führte.