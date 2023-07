ADAC Eifel Rallye Festival – und mehr

Vorbereitungen in Daun und der Vulkaneifel laufen auf Hochtouren, Versteigerung: Festival-Gondel der Hintertuxer Gletscherbahn, gesucht: Das beste Foto des Eifel Rallye Festivals 2023.

Endspurt zum ADAC Eifel Rallye Festival (27. – 29. Juli 2023), die Vorbereitungen für das größte rollende Rallyemuseum laufen auf Hochtouren. Die ersten Teilnehmer und Gäste haben ihr Quartier in der Vulkaneifel schon bezogen. Das Organisationsteam wächst stetig an. Zu der Kernmannschaft stoßen immer weitere Helferinnen und Helfer dazu, die bei den nun anstehenden Aufgaben unterstützen. Am Festival-Wochenende werden knapp über 700 Personen ehrenamtlich aktiv sein, um den Teilnehmern und den zehntausenden Fans optimale Voraussetzungen für dieses weltweite Treffen der Rallye-Szene zu schaffen. Sie kommen aus ganz Deutschland und den benachbarten Ländern, die ADAC-Helfer-Truppe-Nord aus Schleswig-Holstein reist diesmal sogar mit 27 Sportwarten an.





Die Schulungen der Streckenposten stießen auf großes Interesse und sind inzwischen abgeschlossen. Die ersten Anzeichen des nahenden Festivals sind bereits sichtbar. Die Beschilderungen für das Zuschauerleitsystem und die Umleitungen stehen größtenteils. Gut 6 Tonnen Druckerzeugnisse wurden angeliefert und an die Ausgabestellen verteilt. Die örtlichen Vereine haben alles vorbereitet, so dass sie an den Demonstrations-Strecken ihre Gäste kulinarisch bestens versorgen können. Tag für Tag verwandeln sich Daun und die Vulkaneifel immer mehr in das weltweite Zentrum des historischen Rallyesports.





«Der Vorverkauf hat erneut alle bisherigen Zahlen übertroffen», berichtet Organisationsleiter Otmar Anschütz vom veranstaltenden MSC Daun, «aus ganz Europa, einschließlich der Kanaren wurden Tickets bestellt.» Eine der weitesten Anreisen dürfte der Ersteigerer der Mitfahrt mit Stig Blomqvist im Audi Sport Quattro S1 haben. Er kommt aus Tokio in die Vulkaneifel.





Vorab sind Programmhefte an den Vorverkaufsstellen in Daun hier zu erhalten: ARAL Tankstelle, ED Tankstelle, Lotto Treff Brück, Hotel Grafenwald. Weiter bei der Star Tankstelle, Kelberg und der ED Tankstelle, Kelberg-Zermüllen. Tickets gibt es in der Tourist-Info im Forum Daun.





Versteigerung: Festival-Gondel der Hintertuxer Gletscherbahn

Wer bereits einmal auf dem Hintertuxer Gletscher unterwegs war, hat vielleicht bereits in der Gondel mit der #53 gesessen. Nun steht sie in Daun mitten in der Rallye-Meile und wird meistbietend versteigert. Aber nicht einfach so. Vor der Abfahrt hat die dreifache Ski-Weltmeisterin Nicole ‚Niki‘ Hosp die Gondel signiert. Während des Eifel Rallye-Festivals kommen die Autogramme aller Stars rund um Weltmeister Stig Blomqvist dazu. Mit dem zusätzlich eingebauten Tisch eignet sie sich als besondere Party-Location für acht Personen.





Der genaue Verlauf der Versteigerung wird kurzfristig auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht.





Gesucht: Das beste Foto des Eifel Rallye Festivals 2023

Auch in diesem Jahr findet der Fotowettbewerb des Eifel Rallye Festival statt. Auf die Gewinner warten attraktive Preise, unter anderem das offizielle Buch "Eifel Rallye Festival 2011-2022" mit VIP Autogrammen. Jeder Gewinner erhält außerdem ein Fanpaket für das Eifel Rallye Festival 2024. Die Preise wurden uns zur Verfügung gestellt vom RallyWebShop (http://www.rallywebshop.com). Weitere Details zum Fotowettbewerb sind hier zu finden: https://www.eifel-rallye-festival.de/de/Fotowettbewerb.html