Porsche-Power: Porsche 992 Rally GT präsentiert

Prospeed hat gemeinsam mit Lionel Hansen und Yves Matton den Porsche 992 Rally GT entwickelt. Präsentation des Boliden. Der WRC-Star Dani Sordo, Cédric Cherain und Cédric De Cecco sammelten Erfahrung.

Der neue Porsche 992 Rally GT sorgt nach seinen ersten Einsätzen im Wettbewerb bereits in Belgien und Frankreich für Aufsehen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Rest Europas nachzieht. Der amtierende belgische Rallye-Meister Cédric Cherain sorgte bei der Rallye de Wallonie, dem vierten Lauf der belgischen Rallye-Meisterschaft, für Aufsehen, bei der der Porsche 992 Rally GT sein Wettbewerbsdebüt gab. Nun, da das Fahrzeug auf eine breitere Vermarktung und Internationalisierung zusteuert, hat sich Lionel Hansen, die treibende Kraft hinter seiner Entwicklung, mit Yves Matton und Prospeed zusammengetan. Das in Limburg ansässige Team wird mit seinem fundierten Porsche-Know-how eine Schlüsselrolle in der Zukunft des Projekts spielen.

Der Porsche 992 Rally GT wurde Ende letzten Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt und war bei den RACB Awards und der Legend Boucles de Bastogne zu sehen. Seine ersten öffentlichen Auftritte als emissionsfreies Fahrzeug hatte er bei der Rallye van Haspengouw und der Rallye des Ardennes. Nach Abschluss der Homologationsläufe nahm das Fahrzeug an vollständigen Wettkämpfen in Belgien und Frankreich teil.

Die Reaktionen der Fans waren sofort überwältigend positiv. In Belgien traten Cédric Cherain und der vielseitige Cédric De Cecco bei der Rallye de Wallonie an, während Anthony Cosson das Modell in Frankreich bei der Rallye Rhône-Charbonnières vertrat. Das Fazit nach nur einem Rennwochenende: Das Auto überzeugte sowohl durch seine Leistung als auch durch sein Potenzial. Insbesondere Cherain stellte die Fähigkeiten des Autos mit mehreren Bestzeiten auf den Etappen in Namur unter Beweis und lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Spitzenfahrzeugen mit Allradantrieb, darunter eines, das von einem ehemaligen Formel-1-Fahrer pilotiert wurde.

Der nächste große Moment war bei der Ypres Rallye am 27. und 28. Juni. Dort ging nicht nur Cherain wieder an den Start gehen, sondern auch der spanische WRC-Star Dani Sordo ging mit dem Porsche 992 Rally GT an den Start. Weitere große Namen auf der Teilnehmerliste waren der ehemalige Europameister und mehrfache belgische Rallye-Meister Patrick Snijers sowie Glenn Janssens, die beide ebenfalls den neuen Porsche fuhren. Tony Cosson kehrt unterdessen in Frankreich ins Renngeschehen zurück.

Ein Hochleistungsfahrzeug wie der Porsche 992 Rally GT verdient eine ebenso starke Struktur im Hintergrund. Zu diesem Zweck haben sich drei führende Persönlichkeiten aus der Welt des Motorsports zusammengeschlossen. Lionel Hansen, der Kopf hinter dem Konzept des Fahrzeugs, ist eine neue Partnerschaft mit Yves Matton und Prospeed eingegangen. Gemeinsam werden sie die Zukunft des Porsche 992 Rally GT gestalten.

«Der Porsche 992 Rally GT ist eine phänomenale Maschine, und dank unserer langjährigen Beziehung zu Porsche passt dieses Projekt perfekt zu uns», so Rudi Penders, CEO von Prospeed. «Die Zusammenarbeit mit Lionel Hansen, der von Anfang an die treibende Kraft war, macht absolut Sinn. Prospeed ist nun für den Verkauf der homologierten Umrüstsätze verantwortlich, nicht nur für den Porsche 992 Rally GT, sondern auch für andere spezifische Anwendungen. Wir liefern sowohl Originalteile von Porsche als auch maßgeschneiderte Komponenten für diese Rallye-Version. Schließlich bietet unser Team technischen Support für Porsche-Rallye-Fahrzeuge im Allgemeinen.»

Die vollständige internationale Homologation des Fahrzeugs steht auf Basis des derzeit in Arbeit befindlichen Homologationsdossiers ebenfalls kurz vor dem Abschluss, sodass der Porsche 992 Rally GT bald für Rallye-Veranstaltungen weltweit zugelassen sein wird. Mit Blick auf die Zukunft bereiten Prospeed, Lionel Hansen und Yves Matton auch die Einführung des Porsche Rally GT Cup im Jahr 2026 vor, einer Markenmeisterschaft im Rahmen der Belgischen Rallye-Meisterschaft, bei der identische Versionen des Fahrzeugs zum Einsatz kommen werden.

«Dies ist nicht nur ein belgisches Projekt. Wir sind optimistisch, dass diese Idee auch in anderen Ländern, insbesondere in Frankreich, Anklang finden wird», fügte Penders hinzu. «Langfristig sind wir absolut offen für die Schaffung einer internationalen Serie. Unsere Partnerschaft mit Yves Matton, der die Organisation des Porsche Rally GT Cup sowohl in Belgien als auch im Ausland leiten wird, passt perfekt zu diesem Ziel. Yves bringt aus seiner Arbeit mit Herstellern und der FIA unvergleichliche Erfahrung mit und ist die ideale Besetzung, um diese nächste Phase zu begleiten.»