Oliver Solberg bei Estland-Rallye im Rally1-Toyota

WRC2-Ass Oliver Solberg startet beim siebten Rallye-WM-Lauf in Estland in der Rally1-Topklasse. Zusammen mit seinem Beifahrer lliott Edmondson tritt er für das Toyota-Werksteam an.

«Ein Traum wird wahr», kommentierte Oliver Solberg die Entscheidung. «Ich wollte immer für Toyota fahren - und dieses Jahr lief es im Rally2-Auto so gut, dass diese Chance jetzt einfach unglaublich ist».

Der Sohn des ehemaligen Rallye-Weltmeisters Petter Solberg wird den Yaris zwei Tage vor dem WM-Lauf in Estland (17. bis 20. Juli) ausgiebig testen können. Ziel: Ein gutes Gefühl für das Auto bekommen, Erfahrung sammeln und dann beim WM-Lauf vor allem ins Ziel kommen.

Mit zuletzt drei Siegen in Folge in der WRC2-Klasse der Rallye-WM konnte der 23-jährige die Toyota-Verantwortlichen überzeugen. Der Toyota-Sportdirektor Kaj Lindström unterstrich: «Seine Leistungen auf Schotter in Portugal, Sardinien und Griechenland waren stark. Wir freuen uns, ihm in Estland jetzt diese Chance geben zu können».

Für Solberg, der bereits in der Saison 2022 für Hyundai in der Topkategorie der Rallye-WM startete, stellt Estland kein Neuland dar. Seit seinem WM-Debüt 2017 ist er regelmäßig dort gestartet und kennt die schnellen Schotterpisten bestens. «Der Schlüssel wird dort sein, ruhig zu bleiben und Schritt für Schritt das Vertrauen in das Auto aufzubauen», so Solberg. «Dann sind vielleicht sogar ein paar starke Zeiten drin».