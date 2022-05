Red Bull Erzbergrodeo: Comeback von David Knight

Das Teilnehmerfeld beim diesjährigen Red Bull Erzbergrodeo liest sich wie das Who is Who der weltweiten Hard-Enduro-Szene, der beliebte britische Ex-Sieger David Knight kehrt zurück.

Nach zwei Jahren Pause geht das berüchtigte Erzbergrodeo-Wochenende vom 16. bis 19. Juni wieder über die Bühne – inklusive Publikum. Das Startfeld 2022 liest sich wie das Who is Who der internationalen Extreme-Enduro-Szene.



Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler trifft auf Husqvarna-Star Billy Bolt. Dazu kommt der polnische GASGAS-Held Taddy Blazusiak sowie die Sherco-Werksfahrer Mario Roman und der Südafrikaner Wade Young.

Nicht zu vergessen sind der ehemalige britische Sieger Graham Jarvis (Husqvarna) und der Spanier Alfredo Gomez in ihren eigenen, privaten Rennteams sowie eine ganze Armada an aufstrebenden Talenten.



Zu den jungen deutschsprachigen Assen zählt Österreichs Hard-Enduro-Hoffnung Michael Walkner (GASGAS). Ebenfalls am Start ist der südafrikanische Jungstar Matthew Green (KTM) und Israels Supertalent Suff Sella (GASGAS).

Mit dem 2-fachen Erzbergrodeo-Sieger David Knight kehrt eine Endurosport-Ikone zurück zum Erzberg. «The Knighter» setzt eine KTM ein. Die Mattighofener schicken mit Kailub Russell (USA) zudem den erfolgreichsten amerikanischen Offroad-Athleten aller Zeiten ins Rennen.



Für zusätzliches Aufsehen sollte Pol Tarres sorgen. Der Katalane geht auf einer seriennahen Yamaha Tenere 700 Zweizylinder-Reiseenduro an den Start. Sein Ziel ist es, die Big-Enduro beim Hauptrennen am Sonntag ins Ziel zu bringen. Insgesamt gehen Fahrer aus 40 Nationen und von allen Kontinenten an den Start des Red Bull Erzbergrodeo 2022.