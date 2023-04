Matthias Walkner (9./KTM): «Im Slalom durch Kakteen»

Das Terrain in Mexiko unterscheidet sich deutlich von den ersten beiden Events der Rally Raid-WM 2023. Das stellte auch Matthias Walkner auf Etappe 2 der Sonora Rallye fest, die der KTM-Pilot als Fünfter beendete.

Die Sonora Rallye ist erstmals ein Weltmeisterschaftslauf, viele der europäischen Top-Piloten sind erstmals in Mexiko am Start. So auch Matthias Walkner, der die zweite Etappe am Dienstag als Vierter in Angriff nahm.

Überschattet wurde die auf 162 km gekürzte Wertungsprüfung von schweren Stürzen von Piloten der Pierer Mobility Group. «Leider sind Sam Sunderland und Skyler Howes ziemlich heftig gestürzt, zum Glück sollen die Verletzungen nicht schwer sein», bedauerte der Red Bull KTM-Pilot den Ausfall seiner Kollegen. «Auch ich hatte den ein oder anderen brenzligen Moment inklusive Sturz und habe dann versucht, einen für mich guten Rhythmus zu finden.»

Walkner fuhr bei seinem Sturz zu schnell in eine Art Schikane, kam von der Strecke ab und landete im Gebüsch. Sein Motorrad blieb unbeschädigt und der 36-Jährige konnte den Renntag beenden. Im Ziel hatte der Österreicher einen Rückstand von 5:41 min auf Etappensieger Daniel Sanders (GASGAS).

«Der Tag hatte es in sich. Los ging es auf einer extrem schnellen und rutschigen Küstenstraße, die durch Auswaschungen sehr gefährlich war. Die Löcher waren leicht zu übersehen», erklärte Walkner. «Die Schikanen durfte man nicht schneiden, da gab es bis zu einem Meter tiefe Rillen. Es war eine sehr spannende und landschaftlich schöne Etappe, zum Teil sind wir durch die Kakteen Slalom gefahren. Der Rückstand mit den fünf Minuten hält sich in Grenzen und ich freue mich, dass es besser läuft als zu Beginn erwartet. An meinem Motorrad-Set-up muss ich noch etwas feilen, da gibt es noch Luft nach oben. Drei Tage stehen uns noch bevor, hoffentlich mit Etappen in voller Länge.»

In der Gesamtwertung liegt der Dakar-Sieger von 2018 als bester KTM-Pilot gut sieben Minuten hinter Leader Sanders auf der fünften Position.