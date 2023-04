Sonora 2023, Etappe 1: Honda-Sieg, Walkner Vierter

Der erste Etappensieg der Sonora Rallye 2023 wurde von Honda-Pilot Tosha Schareina eingefahren. Bester KTM-Pilot wurde Matthias Walkner als Vierter. Mit dabei auch Hero-Pilot Sebastian Bühler, der Zehnter wurde.

Bei der Dakar 2023 war Tosha Schareina noch für Aspar GASGAS am Start, nun wechselte der Spanier aber die Seiten und fährt eine offizielle Honda. Da das HRC-Werksteam mit vier Piloten bereits voll besetzt ist, startet der Spanier bei der Sonora Rallye unter einem neutralen Teamnamen und wird in den Press Releases nicht erwähnt – so wurde es von Honda bei der Dakar auch mit Joan Barreda gehandhabt.

Schareina bedankte sich für das Vertrauen mit dem Sieg auf der ersten Etappe. Für die Sonderprüfung benötigte der Honda-Pilot lediglich 1:33:25 (hh:mm:ss). Start und Ankunft war das Biwak in Hermosillo, der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Sonora. Die Route führte über insgesamt 340 km mit einer Sonderprüfung von 175 km. Der Untergrund war abwechslungsreich und reichte von Steinen und Geröll über Sand und Gras; es ging durch lichte Wälder und an Kakteen. «Was für ein Anfang», jubelte Schareina. «Das ist mein erster Etappensieg in der Weltmeisterschaft. Ich bin super glücklich und konzentriere mich darauf, die nächste Etappe zu eröffnen. Vielen Dank an das Honda-Team für die großartige Arbeit.»

Die Zeiten sind eng beieinander. Innerhalb gut einer Minute zum Honda-Neuzugang blieben Daniel Sanders (2./GASGAS), Pablo Quintanilla (Honda) und Matthias Walkner (Red Bull KTM). «Es fühlt sich großartig an, wieder Rennen zu fahren», sagte der Österreicher, der sich bei der Dakar verletzte und in Mexiko sein Comeback gibt. «Ich fand recht schnell in meinen Rhythmus, und alles fühlte sich gut an auf dem Motorrad. Es war heute eine recht kurze Etappe, aber sie war superschnell und hat sehr viel Spaß gemacht. Das Terrain war eine Mischung aus Sand, hartem Untergrund und einigen felsigen Strecken. Ich war im Ziel dann doch überrascht, dass ich mit nur einer Minute Rückstand vierter wurde. Auch, weil mich ein kleiner Navigationsfehler knapp zwei Minuten gekostet hatte. Ich habe einen falschen Weg verfolgt und es war dann nicht ganz so einfach, wieder auf die richtige Spur zurückzufinden. Ich musste ein ganzes Kakteenfeld umfahren. Da ist der Puls kurzfristig in die Höhe geschossen. Aber bis auf diesen kleinen Patzer bin ich sehr zufrieden mit dem heutigen Tag.»

Weniger gut lief es bei Red Bull KTM-Teamkollegen Toby Price (14.), der einen Wegpunkt verpasste und sich verfuhr. «Das hat mich sieben oder acht Minuten gekostet – also nicht die beste Art, die Rallye zu beginnen», ärgerte sich der Australier.

Hero-Pilot Sebastian Bühler bekam eine Zeitstrafe von einer Minute für Over-Speeding aufgebrummt und wurde mit 3:38 min Rückstand Zehnter. «Etappe 1 lief ziemlich gut, auch wenn das Ergebnis nicht so aussieht. Die Zeiten sind aber sehr eng zusammen, Platz 10 ist okay», meinte der in Portugal lebende Duisburger. «Ich habe gut navigiert und keine Fehler gemacht. Auf der zweiten Hälfte verlor ich etwas Zeit, als ich im Staub der Vorderleute fuhr.»

Die zweite Etappe über 541 km führt von Hermosillo nach Peñasco; die Wertungsprüfung beträgt 286 km.