Sonora, Prolog: KTM setzt das erste Ausrufezeichen

Die Sonora Rallye ist die dritte Station der Rally-Raid-WM 2023. Den Prolog entschied der Südafrikaner Bradley Cox (KTM) für sich, bester Rallye-GP-Pilot war Red Bull KTM-Ass Toby Price.

Der traditionelle Prolog der Sonora Rallye am Sonntag bestand aus einer zehn Kilometer langen Strecke, die auf dem Cerro Colorado Speedway auf Asphalt begann und mit vielen Zuschauern gesäumt war. Anschließend führte die Route durch die mexikanische Wüste durch eine bizarre Landschaft voller Kakteen.

Die Top-Piloten der RallyGP startete als letzte der Motorradwertung und in umgekehrter Reihenfolge der W2RC-Rangliste. Die zehn schnellsten Fahrer können sich ihre Startposition für die erste Etappe aussuchen. Diese ist für gewöhnlich eine hintere, um von den Spuren der früheren Starter zu profitieren.

Die schnellste Zeit setzte mit Bradley Cox (BAS KTM) jedoch ein Fahrer aus der Rallye2-Wertung in 5:26 Minuten. Bester der RallyeGP-Stars war Red Bull KTM-Ass Toby Price. Der derzeitige Leader der Rally-Raid-WM 2023 benötigte für den Sprint 5:28 Minuten, fünf Sekunden mehr benötigte Luciano Benavides (Husqvarna). In engen Abständen folgen die Honda-Piloten Tosha Schareina, Adrian van Beveren und Ricky Brabec. Hero ist mit Ross Branch in den Top-10 vertreten, GASGAS mit Daniel Sanders.

Der Österreicher Matthias Walkner (Red Bull KTM) setzte eine Zeit von 5:43 Minuten und wird als Elfter im Prolog hinter den Top-10 eingereiht, was auch für den Deutschen Sebastian Bühler (Hero) gilt, der 5:52 Minuten benötigte.

Der Prolog ist nicht überzubewerten, er ist vor allem eine Show. Am Montag ist der eigentlichen Start der Sonora-Rallye, wenn die erste Etappe von insgesamt 340 km mit einer Sonderprüfung von 175 km auf die Teilnehmer wartet. Start und Ankunft ist in Hermosillo. Durch die Zeitverschiebung finden die Etappen hierzulande am späten Nachmittag statt.