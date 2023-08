Rally-Raid-WM: Vorentscheidung in Argentinien möglich

Der Kreis der WM-Favoriten hat sich nach drei Meetings der Rally-Raid-WM 2023 bereits gelichtet. Bei der bevorstehenden Desafio Ruta 40 könnte es eine Vorentscheidung geben.

Nur drei Piloten kommen noch ernsthaft für den Gewinn der Rally-Raid-WM 2023 infrage. Neben Leader Toby Price von Red Bull KTM (62 P.) sind das Husqvarna-Werkspilot Luciano Benavides (55 P.) und Honda-Aushängeschild Adrien Van Beveren (53 P.).



Denn der WM-Vierte, Kevin Benavides (Red Bull KTM) sowie der Fünfte, Daniel Sanders (GASGAS) fehlen verletzungsbedingt bei der anstehenden Desafio Ruta 40 und der Sechste, Skyler Howes, hat die Saison nach der einvernehmlichen Trennung von Husqvarna vorzeitig beendet. Die Top-3 haben einen vorderen Platz in der Gesamtwertung somit praktisch sicher.

Nicht nur als Gesamtführender ist Price der Favorit bei der Ruta 40. Der Australier hat sich in diesem Jahr keinen Fehltritt erlaubt und fuhr bei den ersten drei Events die Plätze 2, 3 und 3 ein – den Dakar-Sieg hatte er nur um wenige Sekunden verpasst. «Es ist großartig, wieder in Südamerika zu sein. Es ist cool Menschen zu sehen, die sich auf das Rennen freuen und es sehen wollen. Wir wissen, dass wir uns auf schwierige Bedingungen einstellen müssen, das ist sicher. In der Meisterschaft läuft es im Moment gut, ich führe, aber es sind noch zwei Runden zu fahren, es kann also noch alles passieren», grübelte Price. «Wir werden uns auf Argentinien konzentrieren und dann sehen, was von dort aus passiert – im Moment sieht alles gut aus. Mein Körper fühlt sich gut an, also müssen wir einfach ein starkes Rennen bis zum Ende fahren!»

Mit einem Bonus geht Luciano Benavides in die Argentinien-Rallye. «Die Desafio Ruta 40 ist ein besonderer Event für mich – es ist mein Heimrennen. Ich bin in der Meisterschaft gut platziert, also habe ich vor, die Rallye einfach nur zu genießen und viele Punkte mitzunehmen», kündigte der Husqvarna-Pilot an. «Natürlich kenne ich das Terrain gut, eine Rallye ist aber unberechenbar und die Navigation in Argentinien ist immer sehr schwierig. Mein Plan ist es, die Dinge Tag für Tag anzugehen, mich zu konzentrieren, so hart wie möglich zu pushen und hoffentlich wieder ein gutes Ergebnis zu erzielen.»

Einziger Rallye-Sieger von den Top-3 in diesem Jahr ist Van Beveren. Der Honda-Pilot will seine Chance in Argentinien nutzen. «Ich habe so gute Erinnerungen an Argentinien – hier habe ich 2016 meine erste Dakar gefahren. Ich denke, dass wir in derselben Region unterwegs sein werden, also ist es sehr emotional. Für mich ist das eine der ursprünglichsten Rallyes und bin entschlossen, um die Meisterschaft zu kämpfen.»