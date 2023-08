Drama für KTM: Dakar-Sieger Benavides wieder verletzt

Mit dem Sieg bei der Dakar hat Kevin Benavides die sportlich wichtigste Veranstaltung der Rally-Raid-WM 2023 gewonnen, seitdem wird der Red Bull KTM-Pilot aber vom Verletzungspech heimgesucht.

Die Rally-Raid-WM 2023 besteht aus fünf Events, den Auftakt bildete die in Saudi-Arabien ausgetragene und von Kevin Benavides (Red Bull KTM) gewonnene Dakar. Weil sich der Argentinier aber beim Training den linken Oberschenkel gebrochen hatte, fiel er für Abu Dhabi Desert Challenge im Februar aus und war bei der Sonora Rallye in Mexiko im April nicht 100 Prozent fit.

Ausgerechnet bei seiner Heim-Rallye, der Desafio Ruta 40 (ab 26. August), wird der 34-Jährige erneut wegen einer Verletzung fehlen. Denn beim Training in den USA stürzte Benavides mit seiner KTM 450 Rally unglücklich und zog sich eine Fraktur am Mondbeinknochen der rechten Hand sowie eine Bänderverletzung zu.

«Das ist ein schrecklicher Rückschlag für Kevin und das ganze Team, vor allem so kurz nachdem er unglaublich hart gearbeitet hat, um nach seinem Oberschenkelbruch im Februar wieder voll fit zu werden», bedauerte Teammanager Norbert Stadlbauer. «Glücklicherweise scheint die Operation an seinem Handgelenk gut verlaufen zu sein und Kevin befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung. Obwohl es wie bei jeder Verletzung schwierig ist, vorherzusagen, wann wir Kevin wieder auf dem Motorrad sehen werden, steht das Team zu 100 Prozent hinter ihm.»

Die in 24 Tagen beginnende Rallye in Argentinier kommt für Benavides in jedem Fall zu früh. Gesamtführender der Weltmeisterschaft ist Toby Price (Red Bull KTM).