Desafio Ruta 40: Honda komplett, KTM geschwächt

Mit der Desafio Ruta 40 endet die fast viermonatige Pause der Rally-Raid-WM 2023. Was die Werksteams ab 28. August in Argentinien erwartet und wer dabei ist.

Die Desafio Ruta 40 ist die vierte Station der diesjährigen Rallye-Raid-Weltmeisterschaft; sie beginnt am 28. August und endet am 1. September. Zuletzt saßen die Piloten im April bei der Sonora Rallye in Mexiko auf ihren Motorrädern; die Rallye Du Maroc im Oktober bildet das Finale.

Nachdem Argentinien zwischen 2009 und 2019 Schauplatz der Rallye Dakar war, ist das Terrain den meisten Teilnehmern vertraut. Auf fünf Etappen sind zwischen La Rioja, Belén (Catamarca) und Salta zermürbende 2804 Kilometer zurückzulegen, davon 1555 km als gezeitete Prüfungen.

Elf Piloten der RallyGP-Wertung nehmen am vierten Saisonevent teil. Das größte Aufgebot stellt das Werksteam der Honda Racing Corporation, das mit Adrien Van Beveren, Nacho Cornejo, Pablo Quintanilla und Ricky Brabec vollständig antritt. Mit Tosha Schareina ist weiterer starker Honda-Pilot am Start.

Als Gesamtdritter mit neun Punkten Rückstand auf Leader Toby Price (Red Bull KTM) hat Van Beveren noch Titelchancen.

Price hat dagegen nur Matthias Walkner als Teamkollegen an seiner Seite, nachdem Kevin Benavides nach einem Trainingsunfall bis auf Weiteres ausfällt. Dafür ist dessen Bruder Luciano für Husqvarna Factory dabei, der als Gesamtzweiter allerdings ebenfalls auf den Titel schielt.

Das in Stephanskirchen ansässige Hero-Team entsendet Ross Branch und Sebastian Bühler zur Ruta 40.

Red Bull GASGAS tritt nur mit Sam Sunderland an, weil sich Mexiko-Sieger Daniel Sanders im Juli einen mehrfachen Oberschenkelbruch zugezogen hat.