Sam Sunderland (GASGAS) will den Fluch besiegen

Sam Sunderland ist der Pechvogel der Rally-Raid-WM 2023. Der aktuelle Weltmeister und GASGAS-Star will bei der Desafio Ruta 40 schaffen, was ihm in diesem Jahr bislang nicht gelang: Eine Zielankunft.

Sam Sunderland hatte bei der Dakar-Rallye 2023 auf der ersten Etappe nach einem schweren Sturz aufgeben müssen. Danach verletzte er sich bei der Vorbereitung auf die Abu Dhabi Desert erneut, als er über eine Düne sprang und sich beim Aufprall einen Bruch des unteren rechten Wadenbeins im Bereich des Knöchels zu. Auch die Sonora musste der Engländer nach einem Sturz früh aufgeben. Nach drei Events der Rally-Raid-WM 2023 steht der Titelverteidiger nicht nur ohne einen WM-Punkt da, sondern hat nicht einmal das Ziel erreicht.

Die viermonatige Pause hat der GASGAS-Pilot zur vollständigen Genesung genutzt – er hatte sich die Kniescheibe gebrochen –, um bei der Desafio Ruta 40 in Argentinien wieder voll angreifen zu können.



«Sonora war etwas beängstigend und für mich der dritte Nuller in dieser Saison. Es war alles frustrierend. Für die Art des Sturzes bin ich aber glimpflich davongekommen», sagte Sunderland. «Seitdem hatten wir zwei gute Tests in den USA, und das hat mein Selbstvertrauen gestärkt. Ich habe mein Gefühl und die Leichtigkeit wiedergefunden. Das Hauptziel in Argentinien muss sein, das Rennen zu beenden.»

Da die Weltmeisterschaft für den 34-Jährigen keine Rolle spielt, kann er befreit auffahren.



«Ich bin nicht gekommen, um die Wüste zu erkunden», versicherte Sunderland. «Ich habe hier meine erste Dakar gewonnen, als sie noch in Argentinien stattfand. Als ich in Buenos Aires landete, kamen all die Erinnerungen an diesen Sieg zurück. Es wird sicher ein hartes Rennen, aber ich fühle mich gut und freue mich darauf.»