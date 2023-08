Pech und kein Ende: Sam Sunderland (GASGAS) gibt auf 31.08.2023 - 08:32 Von Kay Hettich

© Cin Cin Movies Sam Sunderland: Wieder keine Zielankunft

Als Dakar-Sieger und Rally-Raid-Weltmeister räumte Sam Sunderland 2022 alles ab. In diesem Jahr klebt dem GASGAS-Piloten aber das Pech am Reifen und fiel bei der Desafio Ruta 40 in Argentinien einmal mehr frühzeitig aus.