Safari-Rallye 2025: KTM-Doppelsieg vor drei Honda

Daniel Sanders, Edgar Canet und Luciano Benavides (v.l.) dominierten in Südafrika

Die Premiere der South African Safari Rallye im Rahmen der Rally-Raid-WM 2025 endete mit einem Triumph von KTM. Beide Red Bull-Werksfahrer platzierten sich vor einem Honda-Trio. Starkes Hero-Debüt von Tobias Ebster.

Nach der vierten Etappe der Safari-Rallye in Südafrika standen die Vorzeichen bereits auf einem Triumph von Red Bull KTM. Denn Dakar-Sieger Daniel Sanders führte um sechs Minuten vor seinem Teamkollegen Luciano Benavides. Zehn Minuten hinter dem Australier lagen die Honda-Piloten Adrian Van Beveren und Ricky Brabec, die realistisch nur um Platz 3 kämpften.

Und so kaum es auch. Auf der fünften und letzten Etappe über nur 222 km – davon 111 km als gezeitete Wertung – ließ sich bedingt Zeit gutmachen. Besonders engagiert waren Brabec und Sanders, die sich ein enges Rennen um den Etappensieg lieferten. Mal lag der US-Amerikaner vorn, dann der KTM-Pilot. Am Ende traf Brabec nach 1:23: 17 Stunden im Ziel ein, Sanders als Zweiter um 42 sec geschlagen. Damit geht der letzte Tagessieg an Honda, den Doppelsieg der Red Bull KTM-Piloten Sanders und Benavides konnte Brabec aber nicht verhindern. Immerhin sicherte sich der zweifache Dakar-Sieger damit Platz 3 auf dem Rallye-Podium.

Nachdem Ross Branch wegen eines Defekts viel Zeit verloren hatte, wurde Nacho Cornejo als Sechster mit 46 min Rückstand bester Hero-Pilot. Im Gesamtklassement lag sogar der in der Rally-Wertung startende Tobias Ebster auf Rang 9 vor dem Botswanaer.

Der Sieg in der Rally2-Kategorie ging an Edgar Canet und damit ebenfalls an Red Bull KTM.

Die Top-10 nach Etappe 5 von 5:

1. Daniel Sanders (KTM); 13:27,44 Std.

2. Luciano Benavides (KTM); + 8:55 min

3. Ricky Brabec (Honda); + 10:00

4. Adrien Van Beveren (Honda); + 15:47

5. Skyler Howes (Honda); + 35,48

6. Nacho Cornejo (Hero); + 46:02

7. Edgar Canet (KTM); + 49:16

8. Bradlex Cox (Sherco); 1:00:02 Std.

9. Tobias Ebster (Hero); 1:04:40

10. Michael Docherty (KTM); 1:12:51