Safari-Rallye, Tag 2: Ebster Zehnter, erste Ausfälle 22.05.2025 - 10:43 Von Kay Hettich

© Honda Für Tosha Schareina ist die Safari-Rally vorbei

Der zweite Tag der Safari-Rallye in Südafrika wurde als Marathon-Etappe ausgefahren. Während sich in der RallyGP-Kategorie die Reihen lichten, platzierte sich Rally2-Pilot Tobias Ebster (Hero) in den Top-10.