Rally-Raid-WM 2025: Nächste Station Südafrika

Die Rallye Südafrika steht in den Startlöchern

Nach knapp drei Monaten Pause geht die aus fünf Events bestehende Rally-Raid-WM 2025 am Montag in Südafrika weiter. Erstmals seit 33 Jahren findet auf dem Kontinent wieder eine internationale Rallye statt.

Die ‹South African Safari Rallye› gibt in diesem Jahr ihr Debüt im Rahmen der World Rally-Raid Championship. Der Event wird Erinnerungen an die Dakar 1992 vor 33 Jahren wecken, die von Paris nach Kapstadt führte. Es ist das Heimrennen von Hero-Aushängeschild Ross Branch aus Botswana und von Lokalmatador Bradley Cox.

Die Teilnehmer werden Afrika entdecken, wie sie es noch nie zuvor gesehen haben. Von schnellen und offenen Strecken durch die Savannen im Inneren des Landes, bis hin zu technischen Strecken mit Busch- und Flussdurchquerungen rund um den Pilanesberg National Park. Das Hauptbiwak wird zwei Stunden von Johannesburg entfernt in Sun City sein, einem bekannten Resort in der Nordwestprovinz.

Die Rallye beginnt am Montag mit dem Prolog über 35 km. Nach der ersten Etappe am 20. Mai über 557 km stehen am Mittwoch und Donnerstag die als Marathon-Wertung ausgetragenen Etappen 2 über 620 km und 3 über 523 km statt. Wie üblich sind die Teilnehmer im Biwak auf sich allein gestellt. Wenn die Teilnehmer die vierte (693 km) und fünfte Etappe (216 km) hinter sich gebracht haben, werden sie über 2600 km auf ihren Motorrädern verbracht haben, davon 1200 km als gezeitete Wertung.