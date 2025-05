Safari-Rallye, Tag 3: KTM dominiert Marathon-Etappe

Die als Marathon-Wertung ausgetragenen Etappen 1 und 2 wurden von den Red Bull KTM-Piloten Daniel Sanders und Luciano Benavides dominiert. Für den Gesamtsieg hat Honda nur noch zwei Eisen im Feuer.

Die Teilnehmer am dritten Event der Rally-Raid-WM 2025 in Südafrika verbrachten die Nacht nicht im Biwak in Sun City, sondern getrennt von ihren Teams im gesonderten Marathon-Camp. Die dritte Etappe, der zweite Teil der Marathon-Wertung, bestand aus insgesamt 518 km, davon 246 km als gezeitete Prüfung. Wie am Vortag bestand das Terrain überwiegend aus Savannenlandschaften.

Als gestriger Etappensieger eröffnete Daniel Sanders die Route, gefolgt von seinem Red Bull KTM-Teamkollegen Luciano Benavides sowie den drei Honda-Werkspiloten Ricky Brabec, Adrien Van Beveren und Skyler Howes. Nach der halben Distanz war Hero-Aushängeschild Ross Branch die schnellste Zeit gefahren, dahinter die KTM-Asse. Bis zum Ziel drehten Sanders und Benavides den Spieß aber um und distanzierten den Botswana um 2:39 min. Ab Platz 4 folgten Brabec, Van Beveren und Howes mit über fünf Minuten Rückstand.

Der Renntag verlief ohne Zwischenfälle und im Ziel lag Sanders um 2:46 min vor Benavides und die Honda-Piloten waren um über 8 min distanziert – eine beeindruckende Performance der KTM-Piloten.

Die Rally2-Wertung gewann der ebenfalls unter der Flagge von Red Bull KTM startende Edgar Canet als Neunter der Gesamtliste. Der Österreicher Tobias Ebster (Hero) folgte als Zwölfter, war also Vierter der Rally2-Kategorie.

Die Top-5 nach Etappe 3 von 5:

1. Daniel Sanders (KTM); 9:41,32 Std.

2. Luciano Benavides (KTM); + 2:48 min

4. Ricky Brabec (Honda); + 8:19

5. Adrien Van Beveren (Honda); + 9:24

5. Skyler Howes (Honda); + 29,32