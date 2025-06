Rennen 2, Aragon: Danish siegt, Leo Rammerstorfer 5.

Nur wenige Stunden nach Rennen 1 ging es für die Rookies erneut auf die Piste. Der Malaysier Hakim Danish siegte und zeigte dabei ein genauso beeindruckendes Rennen wie der Österreicher Leo Rammerstorfer.

Früh aufstehen hieß es für die Kadetten des Red Bull Rookies. In bester Cuo-Tradition eröffneten die 25 Nachwuchsracer den großen Rennsonntag. Vortages-Sieger Brian Uriarte startete als leichter Favorit bei perfekten äußeren Bedingungen in das sechste Rennen der Saison. Von einer Dominanz des Spaniers kann aber keine Rede sein. Sieben Fahrer hatten Rennen 1 innerhalb einer Sekunde beendet. Drei – Uriarte, Danish und Gonzaleu mit einem Foto-Finish innerhalb von 0,068 sec.

Schlecht war der Lauf am Samstagabend aus Sicht der Österreicher verlaufen. Leo Rammerstorfer stürzte, konnte am Sonntag aber einen zweiten Versuch wagen.

Die gute Nachricht: Alle Rookies überstanden die turbulente Anfangsphase. Gleich zu Beginn versuchten vier Piloten die Flucht: Veda Pratama, der erneut von Startplatz 1 losgefahren war, Danish, Uriarte sowie David Gonzalez. Doch bereits nach drei Runden konnten Le-Mans-Sieger Thompson, Giulio Puglise sowie der erste Rookie aus Kirgisistan, Yaroslav Karpushin,

In Runde 5 dezimierte sich die Führungsgruppe nach einem Sturz des Australiers Thompson. Leo Rammerstorfer, der nach dem Start auf Rang 15 abgefallen war, zeigte viel Biss. Zur Mitte des 13-Runden-Wettkampfs hatte sich der Linzer bereits wieder auf Rang 10 verbessert – doch die Spitzengruppe, angeführt von Pratama, war um vier Sekunden entwischt.

Wie hochklassig der Cup auch im 19. Jahr seines Bestehens ist, zeigte Marco Morelli. Auf Platz 7 liegend, drehte der Argentinier die bis dato schnellste Runde. Noch lag die Pace aber rund eine Sekunde über dem Rookies-Streckenrekord.

Drei Runden vor Schluss zog das Tempo an der Spitze dann wieder an. Diesmal hatte der Malaysier Hakim Danish das Kommando übernommen. Er zog Gonzalez und Uriarte mit. Dahinter mit einem halben Sekunden Abstand Karpushin und Pratama.

Doch wieder brach das Tempo ein. Zwei Runden vor Schluss hatte sich schlagartig eine XL-Führungsgruppe mit 13 Piloten formiert und alles deutete auf den nächsten Nachwuchs-Krimi hin. Und so kam es. Mit Pratama an der Spitze ging es in die letzte Runde – acht Fahrer folgten binnen 0,8 Sek.

Zunächst übernahm David Gonzalez die Spitze, dann griff Uriarte erfolgreich an. Aber nur wenige Meter später bremste sich Hakim Danish vor der Marquez-Kurve in Front. Der Malaysier verteidigte brillant, wählte in der letzten Kurve die beste Linie und erreichte die Linie als Sieger – 0,188 s vor dem härtesten Konkurrenten auch in der Meisterschaft, Brian Uriarte. Platz 3 erkämpfte sich der 17-jährige David Gonzalez.

Applaus für Leo Rammersdorfer. Der Linzer zeigte ein fabelhaftes Finale – Platz 5 hinter dem Indonesier Pratama. Yaroslav Karpushin holte als bester Neuling der Serie Platz 6. In der Meisterschaft baut Hakim Danish seinen Vorsprung vor Uriarte aus. Dritter ist der beste Cup-Einsteiger Benat Fernandez. Leo Rammerstorfer verbesserte sich auf Position 9. Nicht am Start in Aragon war der zweite deutschsprachige Racer Lennox Phommara – der Schweizer erholt sich weiter von seinen Verletzungen.

Ergebnisse Red Bull Rookies Cup Aragon, Rennen 2 (8. Juni):

1. H. Danish (Mal), KTM, 13 Runden in 26:52,773 min

2. B. Uriarte (E), KTM, +0,188 sec

3. D. Gonzalez (E), KTM, +0,195

4. V. Pratama (IND), KTM, +0,313

5. Leo Rammerstorfer, (AT), +0,507

6. Y. Karpushin (KGZ), KTM, +0,553

7. K. Tinez (VEN), KTM, +0,957

8. G. Pugliese (I), KTM, +0,988

9. K. Ramadhipa (IND), KTM, +1,113

10. B. Fernandez (E), KTM, +1,332

11. L. Agostinello (VIE), KTM, +5,456

12. M. Morelli (ARG), KTM, 5,765

13. K. Daniel (USA), KTM, +6,032

14. K. Singhapong (THA), KTM, 12,123

15. Z. Mitani (JP), KTM, +14,456